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США передали на Донбас надпотужну зброю: з'явилися фото

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Україна отримала на озброєння від США надпотужні станції контрбатарейної оборони, які будуть використовуватися на Донбасі. Урочиста церемонія передачі за участю головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка та Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні Марі Йованич пройшла 17 серпня в Києві (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Два радари типу AN/TPQ є лише частиною військово-технічної допомоги Штатів. Як відзначили на сторінці Посольства США в Україні, це сучасне обладнання підвищить обороноздатність нашої армії і допоможе в боротьбі з російським агресором.

Facebook Посольство України в США

"Ці радари допоможуть уникнути жертв серед мирного населення, а також дадуть ЗСУ можливість запобігти цьому. Очолювані Росією сили більше не зможуть безкарно бити по мирному населенню і Збройних силах України. Радари дозволять чітко визначити і надати необхідну інформацію для артилерійських підрозділів", - зазначила Марі Йованич.

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Facebook Посольство України в США

Facebook Посольство України в США

Віктор Муженко також зазначив, що Україна є першою в світі країною, якій Штати дали право самостійно експлуатувати радари AN/TPQ.

Відзначимо, що ці системи контрбатерейної оборони примітні тим, що можуть одночасно обробляти ведення вогню з кількох місць і до 10 видів різної зброї, а також визначати ворожі позиції вже після першого їхнього пострілу.

Як писав OBOZREVATEL, на Одещині успішно випробували нову українську крилату ракету, здатну вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віктор МуженкоМарі Йованович
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
уже передавали один раз и оказались теперь в днр
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3
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
круто!
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Прокапало Ігор, пазор хохлонищебродам. Сами не на что не способны. Ну тогда молитесь на своих новых хозяина. Дал.. ёбы.
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Хохлонищежопых уже не что не спасёт. Бегут крысы с тонущего каро... карыто.
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2
2 из 9 ответов | показать все
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Попова Ольга, до тебя медленно но доходит, америка взяла украину под своё крыло ещё когда раздовала "перожки" (спонсировала майданутых.) и будет бится до последнего майдануого.
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Ильченко София
Ильченко София
Marozov nikolay, ФУуууууу,ватоебнутое чмо!ИДИ НА ХУЙ ОТСЮДА,бомжерос обучай!ПШЕЛ НА ВАТОГЛАЗНИКИ,пидор ватный!Брысь на ХУЙ!
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