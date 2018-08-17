США передали на Донбас надпотужну зброю: з'явилися фото

Україна отримала на озброєння від США надпотужні станції контрбатарейної оборони, які будуть використовуватися на Донбасі. Урочиста церемонія передачі за участю головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка та Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні Марі Йованич пройшла 17 серпня в Києві (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Два радари типу AN/TPQ є лише частиною військово-технічної допомоги Штатів. Як відзначили на сторінці Посольства США в Україні, це сучасне обладнання підвищить обороноздатність нашої армії і допоможе в боротьбі з російським агресором.
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"Ці радари допоможуть уникнути жертв серед мирного населення, а також дадуть ЗСУ можливість запобігти цьому. Очолювані Росією сили більше не зможуть безкарно бити по мирному населенню і Збройних силах України. Радари дозволять чітко визначити і надати необхідну інформацію для артилерійських підрозділів", - зазначила Марі Йованич.
Facebook Посольство України в США
Facebook Посольство України в США
Віктор Муженко також зазначив, що Україна є першою в світі країною, якій Штати дали право самостійно експлуатувати радари AN/TPQ.
Відзначимо, що ці системи контрбатерейної оборони примітні тим, що можуть одночасно обробляти ведення вогню з кількох місць і до 10 видів різної зброї, а також визначати ворожі позиції вже після першого їхнього пострілу.
Як писав OBOZREVATEL, на Одещині успішно випробували нову українську крилату ракету, здатну вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.
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