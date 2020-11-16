США передадуть Україні сучасні катери Mark VI. Фото

США узгоджують з Україною передачу Військово-морським силам країни партії сучасних катерів Mark VI.

Як повідомляє видання "Армія Inform", передача відбудеться ближче до 2022 року. Наразі країни обговорюють деталі контракту. Зазначається, що першу партію катерів український флот отримає безкоштовно.

До того ж, США передадуть комплекти американського озброєння і технічні засоби.

Нагадаємо, що влітку 2020 року у Міністерстві закордонних справ України розповіли, що 6 катерів Mark VI США надасть за відповідними безпековими програмами. Решту уряд України може придбати за бажання. Усього Америка погодила продаж до 16 патрульних катерів, супутнього обладнання та озброєння до них на 600 млн доларів.

Сучасні американські катери Mark VI

Зазначимо, що катера Марк VI призначені для патрулювання у річкових і прибережних водах. Їх довжина становить 25 метрів, а максимальна швидкість може сягати більше 35 вузлів.

Вони вміщають в себе екіпаж з 10 осіб і можуть прийняти до 8 пасажирів. Обладнані з мінімальними вимогами комфорту для екіпажу під час тривалих операцій: на борту є камбуз (кухня для екіпажу), ліжка і душ.

Mark VI вміщає екіпаж з 10 осіб

Крім того, катерами Mark VI можна дистанційно керувати безпілотним надводним апаратом "unmanned surface vehicle (USV)" для виявлення підводних мін.

Характеристики катеру Mark VI

Як повідомляв OBOZREVATEL, США виділила Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.