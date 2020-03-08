ВМС отримають від США потужні бойові катери: які завдання виконуватимуть

Міністерство оборони США неофіційно повідомило Конгресу про плани надати Україні військову допомогу в розмірі 125 млн доларів.

Як пише CNN з посиланням на джерела в Конгресі, це перша половина з 250 мільйонів, виділених Україні в сфері безпеки. Йдеться про передачу контрбатарейних радарів і броньованих патрульних катерів Mark VI.

Як повідомляє Український мілітарний портал, патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, ріках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їх головне завдання – забезпечення безпеки торгових портів, об'єктів морської інфраструктури та підтримка операцій основних сил ВМС.

ukrmilitary.com

Катери типу MK VI комплектуються двома командами по п'ять чоловік, плюс 8 чоловік з оглядової групи (всього 18 осіб). Команда з десяти чоловік зазвичай складається з командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння і двох стрільців.

ukrmilitary.com

ukrmilitary.com

На борту MK VI передбачено камбуз для приготування та зберігання їжі. Все це дозволяє патрульному катеру тривалий час діяти поза базою. На катері передбачені спальні місця для шести осіб. Автономність плавання залежить переважно від швидкості і запасів палива і води.

ukrmilitary.com

ukrmilitary.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

Міністерство оборони України уклало контракти на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.

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