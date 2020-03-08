Головна Новини
8 березня • оновлено в 22:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

США передадуть Україні патрульні катери Mark VI

Читати матеріал російською

Міністерство оборони США неофіційно повідомило Конгресу про плани надати Україні військову допомогу в розмірі 125 млн доларів.

Як пише CNN з посиланням на джерела в Конгресі, це перша половина з 250 мільйонів, виділених Україні в сфері безпеки. Йдеться про передачу контрбатарейних радарів і броньованих патрульних катерів Mark VI.

Як повідомляє Український мілітарний портал, патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, ріках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їх головне завдання – забезпечення безпеки торгових портів, об'єктів морської інфраструктури та підтримка операцій основних сил ВМС.

ВМС отримають від США потужні бойові катери: які завдання виконуватимуть

ukrmilitary.com

Катери типу MK VI комплектуються двома командами по п'ять чоловік, плюс 8 чоловік з оглядової групи (всього 18 осіб). Команда з десяти чоловік зазвичай складається з командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння і двох стрільців.

ВМС отримають від США потужні бойові катери: які завдання виконуватимуть

ukrmilitary.com

ВМС отримають від США потужні бойові катери: які завдання виконуватимуть

ukrmilitary.com

На борту MK VI передбачено камбуз для приготування та зберігання їжі. Все це дозволяє патрульному катеру тривалий час діяти поза базою. На катері передбачені спальні місця для шести осіб. Автономність плавання залежить переважно від швидкості і запасів палива і води.

ВМС отримають від США потужні бойові катери: які завдання виконуватимуть

ukrmilitary.com

ВМС отримають від США потужні бойові катери: які завдання виконуватимуть

ukrmilitary.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

Міністерство оборони України уклало контракти на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
11
18
Смішно
12
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
"неофициально сообщило Конгрессу о планах"..... Это всё вилами по воде, а в каклятнике уже перэмоху объявили))) да чё уж там, путен в шоке)))) дБ Бл....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гриневский Александр
Гриневский Александр
А подскажите он, этот самый катер, случаем не 1980 года рождения?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гриневский Александр, 1970-го
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы, скока унитазов на корыте?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги