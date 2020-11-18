США допоможуть Україні в отриманні вакцини проти COVID-19 – МОЗ
Сполучені Штати Америки посприяють Україні в налагодженні контактів із компаніями-виробниками Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer та Novavax. Зокрема, для пришвидшення підписання контрактів щодо отримання вакцини проти COVID-19.
Такої домовленості було досягнуто під час телефонної розмови глави Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова з міністром охорони здоров'я та соціальних послуг США Алексом Азаром. Вона відбулася 17 листопада, повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ.
Зазначається, що сторони обговорили ситуацію, яка склалася довкола всесвітньої пандемії коронавірусу. Крім цього, питання доступу України до безпечної та ефективної вакцини проти цієї інфекції, а також інші питання сфери охорони здоров’я.
"Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами та фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної та ефективної вакцини, тому що саме вона є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів із США в цьому питанні", – підкреслив Степанов.
Його американський колега зауважив, що отримання вакцини Україною є пріоритетом і для уряду США. Азар пообіцяв сприяти посиленню комунікації українського МОЗ із вищевказаними компаніями-виробниками вакцин, щоб і наша країна якомога швидше змогла підписати відповідні контракти на постачання доз потенційних препаратів для боротьби з коронавірусом.
"Пан Алекс Азар наголосив на підтримці України та готовності посилити співпрацю по програмах у боротьбі з такими інфекційними захворюваннями як кір, туберкульозу та ін.", – додали у МОЗ.
Нагадаємо: напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зможе отримати приблизно 8 мільйонів доз вакцини проти нового типу коронавірусу десь у другому кварталі 2021 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше у ВООЗ розповіли про десятки вакцин проти COVID-19 у світі, які випробують на людях. Серед них ті, які розробили компанія BioNTech в партнерстві з американською Pfizer, британська AstraZeneca, американські Moderna і Johnson&Johnson.
Американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадків.
Компанія Moderna зі США зазначила, що її нова вакцина проти COVID-19 ефективна майже на 95%.
Також відомо, що американська вакцина проти коронавірусу від компанії Moderna не вимагає таких складних умов зберігання, як вакцина від Pfizer і BioNTech (її ефективність оцінили в 90%).