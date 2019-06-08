"США б не дозволили!" У Держдумі їдко висміяли ядерні можливості України

Сполучені Штати Америки не дозволили б мати Україні ядерну зброю навіть при відсутності Будапештського меморандуму.

Таку заяву в своєму мікроблозі Twiter зробив член Ради Федерації Олексій Пушков, відреагувавши на слова народного депутата України Юрія Левченка про те, що екс-президентів України Леоніад Кравчука і Леоніда Кучму потрібно судити за укладення Будапештського меморандуму.

Ядерна зброю

"Чого тільки не говорять в Раді! Ось звинувачують Кравчука і Кучму, що вони віддали за "незначну папірець третій ядерний потенціал у світі". А не те була б зараз Україна великою ядерною державою", – пише російський чиновник.

"Нехай заспокояться: ніхто, і перш за все США, не дозволив би Україні мати ядерну зброю", – додав він.

Чого не тільки не говорять в Раді! Ось звинувачують Кравчука і Кучму, що вони віддали за "незначну папірець третій ядерний потенціал у світі". А не те була б зараз Україна великої ядерною державою. Нехай заспокояться: ніхто, і перш за все США, не дозволив би Україні мати я / зброя. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 червня 2019 р

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, розвідувальні агентства США звинуватили Росію у випробуванні ядерної зброю я низької потужності всупереч міжнародним домовленостям.

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