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"США б не дозволили!" У Держдумі їдко висміяли ядерні можливості України

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Сполучені Штати Америки не дозволили б мати Україні ядерну зброю навіть при відсутності Будапештського меморандуму.

Таку заяву в своєму мікроблозі Twiter зробив член Ради Федерації Олексій Пушков, відреагувавши на слова народного депутата України Юрія Левченка про те, що екс-президентів України Леоніад Кравчука і Леоніда Кучму потрібно судити за укладення Будапештського меморандуму.

Ядерна зброю

Ядерна зброю

"Чого тільки не говорять в Раді! Ось звинувачують Кравчука і Кучму, що вони віддали за "незначну папірець третій ядерний потенціал у світі". А не те була б зараз Україна великою ядерною державою", – пише російський чиновник.

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"Нехай заспокояться: ніхто, і перш за все США, не дозволив би Україні мати ядерну зброю", – додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, розвідувальні агентства США звинуватили Росію у випробуванні ядерної зброю я низької потужності всупереч міжнародним домовленостям.

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Росія
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Кастрюлям ядерное оружие ни к чему, я считаю. Для их безопасности. У них и так все "мощно" и "ярко". А при их рукожопости еще сами себя бомбанут, хе-хе.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Да ядрёной бомбы у нас нет!! Зато у нас самый огромный трызуб, самый огромный вареник и еще мы контур страны выложили из кусочков сала!! А это тоже знаете ли достижение !!!
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