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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото

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У мережі опублікували особисті дані кандидатів до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу".

Згідно з інформацією, у деяких кандидатів немає вищої освіти, а тільки технічна або взагалі загальна середня. Такий факт викликав шквал критики і обурення в соцмережах.

"У слуги завжди наймали не найбільш освічених. Тому, пані та панове, отримали слуг відповідних", "Особливо радує тимчасово непрацююча, із зовнішністю вуличної бл*ді", "Який виборець – такі й "слуги"," Через 5 років у всіх них без напрягу з'явиться вища юридична або економічна в біографії", "Одні слуги народу, випускники ПТУ", – писали в мережі.

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"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото

Користувачі зазначали, що такі нардепи в Раді не зроблять нічого корисного.

"Це звичайні кнопкодави. Раніше були коханки, охоронці і водії, а зараз усі підприємці. Будуть за зарплату на кнопки тиснути, коли скажуть", "Той самий момент, коли особисті зв'язки і вміння підлизатися у 100 разів важливіші, ніж ваш диплом або оксфордська освіта", " Це вже перебір! Невже люди не бачили за що голосують? Без освіти, деякі без роботи!", "Середняк у владу пішов", "А навіщо вчитися, якщо навіть у президента освіта тільки на папері", "Срамота!", "Зе освіта", "І ці люди забороняють мені колупатися у носі", " Гасіть світло, разруха починається із парадного", – зазначали в коментарях.

"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото
"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині до Верховної Ради України балотувалася Тетяна Грищенко від "Слуги народу". Спілкуючись з журналістом, вона засумнівалася в тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи. До "СН" вона підтримувала політсилу одіозного політика Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" освіта соцмережі
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Городецкий Сергей
Городецкий Сергей
Вот козак Гамнилюк был действительно АКАДЕМЕГ, не то что эти!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зельцман действует по принципу Павла I: окружать себя не умными, а верными. Но следует вспомнить, что Павел был вскоре ими же и убит во время дворцового переворота.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Evlanov Sergey, Вот и я об этом! И удалили мой комментарий, про то что люди не удосужившись подумать перед выбором выбрали себе подобных... А потом как в крыму или на дамбасе "ой а мы думали хуже НЕ будет" "нас бедных О5 обманули"!!! ))))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Скирда Женя, с другой стороны, похоже, что в его партии только один из десяти знает, кто такой Павел I.
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