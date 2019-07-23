"Срамота, гасіть світло!" Кандидати від "Слуги народу" шокували мережу. Фото

У мережі опублікували особисті дані кандидатів до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу".

Згідно з інформацією, у деяких кандидатів немає вищої освіти, а тільки технічна або взагалі загальна середня. Такий факт викликав шквал критики і обурення в соцмережах.

"У слуги завжди наймали не найбільш освічених. Тому, пані та панове, отримали слуг відповідних", "Особливо радує тимчасово непрацююча, із зовнішністю вуличної бл*ді", "Який виборець – такі й "слуги"," Через 5 років у всіх них без напрягу з'явиться вища юридична або економічна в біографії", "Одні слуги народу, випускники ПТУ", – писали в мережі.

Користувачі зазначали, що такі нардепи в Раді не зроблять нічого корисного.

"Це звичайні кнопкодави. Раніше були коханки, охоронці і водії, а зараз усі підприємці. Будуть за зарплату на кнопки тиснути, коли скажуть", "Той самий момент, коли особисті зв'язки і вміння підлизатися у 100 разів важливіші, ніж ваш диплом або оксфордська освіта", " Це вже перебір! Невже люди не бачили за що голосують? Без освіти, деякі без роботи!", "Середняк у владу пішов", "А навіщо вчитися, якщо навіть у президента освіта тільки на папері", "Срамота!", "Зе освіта", "І ці люди забороняють мені колупатися у носі", " Гасіть світло, разруха починається із парадного", – зазначали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині до Верховної Ради України балотувалася Тетяна Грищенко від "Слуги народу". Спілкуючись з журналістом, вона засумнівалася в тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи. До "СН" вона підтримувала політсилу одіозного політика Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

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