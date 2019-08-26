"Спустився з 17-го поверху": з'явилося відео з "Людиною-павуком" в Одесі

У неділю, 25 серпня, в Одесі мешканці комплексу "Райдужний" спостерігали за витівками справжньої "Людини-павука".

В мережі опубліковано відео, на якому невідомий чоловік спускався з 17-го поверху по балконах. Відомо, що після успішного спуску на землю, "павук" знову вирішив піднятися на висотку.

При цьому він викидав сміття з балконів, по яким лазив. У ситуацію втрутилися поліцейські, яким довелося тривалий час побігати за неадекватним чоловіком.

Сам же герой на адресу поліцейських вигукував слова: "Ран, Вася, ран, не дай шансу мусорам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Владивостоці під час випускного міський голова потрапив в страшний конфуз, відправивши молодь свого міста "в останню путь".

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