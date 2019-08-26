Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Спустився з 17-го поверху": з'явилося відео з "Людиною-павуком" в Одесі

1.7т Читати матеріал російською

У неділю, 25 серпня, в Одесі мешканці комплексу "Райдужний" спостерігали за витівками справжньої "Людини-павука".

В мережі опубліковано відео, на якому невідомий чоловік спускався з 17-го поверху по балконах. Відомо, що після успішного спуску на землю, "павук" знову вирішив піднятися на висотку.

При цьому він викидав сміття з балконів, по яким лазив. У ситуацію втрутилися поліцейські, яким довелося тривалий час побігати за неадекватним чоловіком.

Новини
У Києві жінка прикинулася мертвою на виборчій дільниці: інцидент потрапив на відео

Сам же герой на адресу поліцейських вигукував слова: "Ран, Вася, ран, не дай шансу мусорам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Владивостоці під час випускного міський голова потрапив в страшний конфуз, відправивши молодь свого міста "в останню путь".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...