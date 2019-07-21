Спустили труси і з'їли бюлетень: самі "пекельні" курйози на виборах

Позачергові вибори до Верховної Ради не обійшлися не тільки без порушень, але і без курйозних випадків, які шокували українців.

OBOZREVATEL підібрав найцікавіші випадки з виборцями на ділянках.

Зняв штани і показав геніталії

На одній з виборчих дільниць в Інгульському районі Миколаєва по вулиці 9-а Продольна 55-річний чоловік перед тим, як кинути бюлетень в урну зняв штани і продемонстрував усім присутнім свій статевий орган.

На ділянку негайно прибула поліція, яка доставила чоловіка до відділку для з'ясування всіх обставин події та мотивів вчинення хуліганських дій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство", санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

І це не єдиний подібний випадок. Мережу підірвала фото де чоловік зі спущеними штанами стоїть в кабінці для голосування. Хто виклав фото – невідомо, але користувачі Facebook вирішили, що інцидент стався на одній з дільниць під час голосування на позачергових парламентських виборах в Україні.

Однак пізніше з'ясувалося, що фото було зроблено 26 травня в бельгійському місті Антверпен під час виборів до Європейського парламенту, а на знімку – 31-річний Нільс Делейні. Виявляється, чоловік давно розважається дотепними фотографіями.

На сторінках в соціальних мережах чоловік викладає кумедні кадри, зроблені в різних куточках світу. Деякі з них поліпшені за допомогою фотошопу, деякі зняті під певним кутом і в незвичайному ракурсі.

Прикинулася мертвою

У столиці України на одній з виборчих дільниць жінка зімітував смерть через те, що їй не дали бюлетень для голосування через відсутність у неї паспорта.

На відеозаписі жінка голосно кричить і падає на підлогу поруч зі столом працівників ділянки.

Як уточнив активіст Олег Пуша, який зняв всю цю сцену, з жінкою в результаті все в порядку, але змогла вона проголосувати невідомо.

З'їла бюлетень

У Львові 94-річна жінка прийшла проголосувати на дільницю незважаючи на те, що була внесена в список виборців, які голосують на дому, через неможливість самостійно пересуватися.

Після ряду суперечок, жінці надали можливість проголосувати, але після цього вона не захотіла кинути свій бюлетень в урну.

У комісії розшукали родичів літньої жінки, після їх приїзду скандал продовжився – виборець порвала бюлетені і намагалася їх з'їсти.

Врятовані залишки бюлетенів були ідентифіковані дільничною виборчою комісією як зіпсовані.

На львівській дільниці жінка відмовілася голосувати - вона порвала и з'їла свой бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 липня 2019 р

На львівській дільниці жінка відмовілася голосувати - вона порвала и з'їла свой бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 липня 2019 р

"Я трошки шизик"

Ще один випадок із зіпсованим бюлетенем стався в Києві. Так, на ділянці за адресою вул. Вербицького Архітектора, 14 Г чоловік порвав і кинув бюлетень на підлогу.

На прохання поліції підняти і вирівняти бюлетень, чоловік відповів: "Навіщо ці формальності? Я трошки шизик, є у мене мінус".

Пізніше бюлетень все ж виявився в урні для голосування, але при підрахунку голосів буде визнано недійсним.

В "Слузі народу" поскандалили з поліцією

Кандидат від президентської партії В'ячеслав Медяник погрожував на виборчій дільниці №27 в Дніпрі співробітникам поліції.

"У Дніпрі кандидат від партії "Слуга народу"таВ'ячеслав Медяник ще не став депутатом, але вже відчуває себе господарем 27 округу: загрожує поліцейському вжити заходів для звільнення його керівництва", - написали на сторінці Нацкорпус Дніпро в Facebook.

На ньому Медяник стверджує, що до ділянки підходять незареєстровані люди і зривають плакати. У відповідь поліцейський відповідає, що не може знати, хто зареєстрований, а хто ні, і радить звернутися до голови комісії.

"Я сподіваюся, що після виборів вашого керівника вже не буде. Ми для цього все зробимо", - заявив Медяник.

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