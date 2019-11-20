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20 листопада • оновлено в 11:47
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Спровокує противника? Військовий експерт розкрив, чим загрожує Україні вихід із Мінських угод

1.3т
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Розглядаючи варіант виходу з Мінських угод, держава має передбачити план подальших дій. Інакше це призведе до ескалації бойових дій.

Про це розповів військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, передає "Апостроф". Він нагадав, що свого часу Мінські угоди стали фактором, який сприяв припиненню активних бойових дій.

"Формально вихід із Мінських угод, може викликати ескалацію конфлікту. Де гарантії, що це не спровокує противника? Думаю, вище політичне керівництво вивчило ситуацію перед тим, як робити подібні заяви", – наголосив Машовець.

Військовий експерт розкрив, чим загрожує Україні вихід із Мінських угод

Військовий експерт розкрив, чим загрожує Україні вихід із Мінських угод

ghall.com.ua

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Він припустив, що влада має новий варіант вирішення конфлікту, можливо, силовий.

"До цього у нас була своя стратегія – наявність військ Операції об'єднаних сил як елемент стримування, і санкційний тиск як примус до миру. Можливо, у влади є нова стратегія, може навіть бачення силового вирішення. Але про це нічого не кажуть", – зазначив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня не дасть результатів.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Особа
Костянтин Машовець
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