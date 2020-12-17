За цією адресою https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в мережі Інтернет було поширено недостовірну інформацію, що порушує ділову репутацію юридичної особи Акціонерного товариства "ФАРМАК". Ця інформація є недостовірною, згідно з Мировою угодою від "10" листопада 2020 р., укладеною між АТ "ФАРМАК" та ТОВ "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА", та затвердженою Господарський судом Київської області"."

Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.11.2020 року усправі № 911/2880/20 затверджена мирова угода:

Затвердити мирову угоду, укладену Акціонерним товариством "Фармак" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Золота середина" від 10.11.2020 у наступній редакції:

Мирова угода по справі №911/2880/20 за позовом

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАК" до ТОВ "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА"

про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

м. Київ " 10" листопада 2020 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" надалі "Позивач", з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА" надалі "Відповідач", з іншої сторони, які разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона", які є сторонами по справі № 911/2880/20 (далі "Спір"), що перебуває у провадженні Господарського суду Київської області (далі "Суд"), керуючись ст. ст. 46, 192 Господарського процесуального кодексу України, дійшли взаємної згоди укласти цю Мирову угоду (далі "Мирова угода") та врегулювати Спір на наступних умовах:

1. Позивач звернувся до Суду із позовом до Відповідача, який є власником розділу med.obozrevatel.com веб-сайту obozrevatel.com про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації, в якому просив:

1) Визнати недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Справа в тому, що про ефективність цих засобів (прим. – зокрема, лікарського засобу "Амізон") у боротьбі з коронавірусом можна cудити і до клінічних випробувань. Адже обидва вони входять до так званого "розстрільного списку препаратів" з недоведеною ефективністю навіть за їх профільними показаннями. А якщо ці препарати не лікують те, що повинні лікувати згідно обіцянок виробника – очікувати від них результатів в терапії коронавірусу, м'яко кажучи, дещо наївно.

І подібна наївність у чиновників МОЗ, які погодили проведення випробувань препаратів з недоведеною ефективністю на людях, заражених смертельно небезпечним вірусом – неприпустима.".

2) Визнати недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Більше ніде в світі вони попитом не користуються – з однієї простої причини: немає переконливих доказів, що вони (прим. – зокрема, лікарського засобу "Амізон") хоч щось лікують."

3) Визнати недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Власники "Фармак" прагнули надати "Амізону" статус препарату з доведеною ефективністю".

4) Визнати недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Але зовсім не та, якою б "Фармак" варто було би пишатися, і зовсім не та, яка могла б хоч якось виправдати відверто корупційний експеримент над хворими коронавірусом, який санкціонували чиновники від медицини".

5) Визнати недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Так навіщо ж просувати як панацею від смертельної хвороби препарати (прим. – зокрема, лікарського засобу "Амізон"), які можуть її вилікувати приблизно так само, як шматок крейди?"

6) Визнати недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"І тоді, коли "Фармак" виробляв зростаючі як на дріжджах обсяги трамадолу, на який країну підсадили в кінці 90-х і яким труїли її до кінця 2010-х, коли цю схему кришувала екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова."

7) Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА" спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом розміщення у мережі Інтернет за посиланнями: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm текст спростування наступного змісту:

"СПРОСТУВАННЯ

За цією адресою в мережі Інтернет було поширено недостовірну інформацію, що порушує ділову репутацію юридичної особи Акціонерного товариства "ФАРМАК". Дана інформація визнана недостовірною судом."

Під спростуванням, викласти повідомлення про ухвалене у даній справі судове рішення, а саме: суд, який прийняв судове рішення, вид судового рішення (рішення, постанова), дату його ухвалення, номер справи, та текст резолютивної частини судового рішення.

8) Судові витрати покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА"

2. За позовом, вказаним в п. 1 цієї Мирової угоди, Судом відкрито провадження у справі № 911/2880/20.

3. Позивачем понесено судові витрати у справі № 911/2880/20 у розмірі 50 614 (п’ятдесят тисяч шістсот чотирнадцять) гривень 00 коп., в тому числі судовий збір, сплачений за подання позовної заяви, у сумі 14 714 (чотирнадцять тисяч сімсот чотирнадцять) гривень 00 коп.

4. Відповідач визнає недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Справа в тому, що про ефективність цих засобів (прим. – зокрема, лікарського засобу "Амізон") у боротьбі з коронавірусом можна cудити і до клінічних випробувань. Адже обидва вони входять до так званого "розстрільного списку препаратів" з недоведеною ефективністю навіть за їх профільними показаннями. А якщо ці препарати не лікують те, що повинні лікувати згідно обіцянок виробника – очікувати від них результатів в терапії коронавірусу, м'яко кажучи, дещо наївно.

І подібна наївність у чиновників МОЗ, які погодили проведення випробувань препаратів з недоведеною ефективністю на людях, заражених смертельно небезпечним вірусом – неприпустима.".

5. Відповідач визнає недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Більше ніде в світі вони попитом не користуються – з однієї простої причини: немає переконливих доказів, що вони (прим. – зокрема, лікарського засобу "Амізон") хоч щось лікують."

6. Відповідач визнає недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Власники "Фармак" прагнули надати "Амізону" статус препарату з доведеною ефективністю".

7. Відповідач визнає недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Але зовсім не та, якою б "Фармак" варто було би пишатися, і зовсім не та, яка могла б хоч якось виправдати відверто корупційний експеримент над хворими коронавірусом, який санкціонували чиновники від медицини".

8. Відповідач визнає недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"Так навіщо ж просувати як панацею від смертельної хвороби препарати (прим. – зокрема, лікарського засобу "Амізон"), які можуть її вилікувати приблизно так само, як шматок крейди?"

9. Відповідач визнає недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію Акціонерного товариства "ФАРМАК", інформацію, поширену у мережі Інтернет за посиланням: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm у публікації під заголовком "Бізнес на коронавірусі: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19", такого змісту:

"І тоді, коли "Фармак" виробляв зростаючі як на дріжджах обсяги трамадолу, на який країну підсадили в кінці 90-х і яким труїли її до кінця 2010-х, коли цю схему кришувала екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова."

10. Відповідач зобов’язується до "20" грудня 2020 р. спростувати недостовірну інформацію, яка була поширена в мережі Інтернет за посиланнями: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm , шляхом розміщення на веб-сайті obozrevatel.com тексту спростування наступного змісту:

"СПРОСТУВАННЯ

За цією адресою https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в мережі Інтернет було поширено недостовірну інформацію, що порушує ділову репутацію юридичної особи Акціонерного товариства "ФАРМАК". Дана інформація є недостовірною згідно Мирової угоди від "10" листопада 2020 р., укладеної між АТ "ФАРМАК" та ТОВ "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА", та затвердженої Господарський судом Київської області".".

Одночасно з розміщенням тексту спростування, Відповідач зобов’язується під текстом спростування викласти повідомлення про ухвалу Суду про затвердження цієї Мирової угоди, а саме: Суд, який постановив ухвалу про затвердження Мирової угоди (Господарський суд Київської області), вид судового рішення (ухвала), дату її постановлення, номер справи (№ 911/2880/20), та текст резолютивної частини ухвали про затвердження Мирової угоди.

11. Відповідач зобов’язується в строк до "20" грудня 2020 р. відшкодувати Позивачу судові витрати у розмірі 43 257 (сорок три тисячі двісті п’ятдесят сім) гривень 00 коп., у тому числі 50 відсотків судового збору, що становить 7 357 (сім тисяч триста п’ятдесят сім) гривень 00 коп.

12.Передбачені пунктом 11 цієї Мирової угоди кошти підлягають сплаті Відповідачем на користь Позивача у безготівковій формі шляхом банківського переказу на поточний рахунок Позивача.

13. Зобов’язання по цій Мировій угоді повинні виконуватися належним чином у встановлені нею строки. Одностороння відмова від виконання умов цієї Мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

14. Після повного, своєчасного та належного виконання Відповідачем зобов’язань, передбачених цією Мировою угодою, зобов'язання Сторін вважатимуться повністю виконаними.

15.Сторони погоджуються, що з моменту затвердження цієї Мирової угоди Судом у них будуть відсутні будь-які матеріальні та нематеріальні претензії щодо Спору, не обумовлені цією Мировою угодою, та будь-яких судових витрат, не обумовлених цією Мировою угодою (за умови належного виконання Відповідачем своїх зобов’язань згідно Мирової угоди).

16. Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

17. Дана Мирова угода подається Сторонами до Суду для її затвердження шляхом постановлення ухвали.

18. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її підписання, та починає діяти і стає обов’язковою для виконання з дня постановлення ухвали Суду про її затвердження. Ця Мирова угода діє до повного виконання зобов’язань, що передбачені цією Мировою угодою.

19. Ухвала Суду про затвердження цієї Мирової угоди є виконавчим документом згідно зі статтею 193 Господарського процесуального кодексу України та пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про виконавче провадження".

20. У разі невиконання затвердженої Судом Мирової угоди (невиконання, неналежне виконання, виконання з порушенням строків тощо) ухвала Суду про затвердження Мирової угоди може бути подана Позивачем для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

21. Ця Мирова угода укладена згідно вимог статті 192 Господарського процесуального кодексу України та є, відповідно до частини четвертої статті 192 Господарського процесуального кодексу України, підставою для закриття провадження у справі № 911/2880/20.

22. Сторони підтверджують, що їм зрозумілі наслідки укладення цієї Мирової угоди, передбачені нею зобов’язання, та процесуальні наслідки її затвердження Судом.

23. Ця Мирова угода складена українською мовою у трьох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу: один примірник надається до Господарського суду Київської області до матеріалів справи № 911/2880/20, та по одному – для кожної зі Сторін.

Реквізити і підписи Сторін

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" , Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА"

2. Закрити провадження у справі №911/2880/20.

3. Повернути Акціонерному товариству "Фармак" з Державного бюджету 7357, 00 грн (сім тисяч триста п`ятдесят сім гривень) судового збору, перерахованого відповідно до платіжних доручень за №№ 0000233558, 0000233559, 0000233560, 0000233561, 0000233562, 0000233564, 0000233565 від 31.07.2020.

4. Ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років з наступного дня після набрання нею законної сили.

5. Оригінал ухвали надіслати позивачу, копію ухвали - відповідачу.