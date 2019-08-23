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"Купити військових?" Ветеран АТО розповів про паради на День Незалежності

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Виплата бійцям премій в розмірі 1-2 тис. грн після скасування традиційного військового параду на День Незалежності України виглядає як спроба підкупу, заявив ветеран АТО Гліб Бабич.

"Та форма, в якій це сталося (виплата премій. – Ред.) виглядає як спроба купити військових", – сказав Бабич в ефірі ObozTV.

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Бабич повідомив, що сам він братиме участь в альтернативному Марші захисників України, який готують ветеранські організації, військовослужбовці та волонтери.

"Я вам нагадаю історію, як виникло два паради. По-перше, влада скасувала парад. Взагалі скасувала. Після цього, ввечері того ж дня, з'явилася ініціатива багатьох людей – ветеранів, діючих військових, волонтерів. Які сказали: у нас буде свій парад", – розповів ветеран АТО.

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За його словами, тільки після того, як було створено організаційний комітет і почалася підготовка "альтернативного параду", Офіс президента вирішив змінити формат і провести "Ходу Гідності".

"Це був або переляк, що вони виявляться у меншості, чи ще щось... Але я не бачу, щоб це було щиро. Бо дуже запізно", – підбив він підсумки.

Репетиція параду на День Незалежності

Репетиція параду на День Незалежності

instagram.com/alanbadoev

OBOZREVATEL нагадує історію з парадом на День Незалежності-2019:

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Теми
Парад на День Незалежності День Незалежності Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Гліб Бабіч
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України АТО свято виплати
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Бабич я так понял об денег отказался
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Даешь показ обрубков всей так называемой украине
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Журавлев Сергей
Журавлев Сергей
Малахoв Егор, Ублюдочная жаба из болота московии-тебе холопу по рождению. холопу в жизни. счастливому от будущего рабства твоих ублюдочных детей-низкий поклон ! Когда ты открываешь свой жабий рот- умные люди начинаютдумать !
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Белов Юрий
Белов Юрий
Малахoв Егор, сначала пустим ящики с ихтамнетами.
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