"Купити військових?" Ветеран АТО розповів про паради на День Незалежності

Виплата бійцям премій в розмірі 1-2 тис. грн після скасування традиційного військового параду на День Незалежності України виглядає як спроба підкупу, заявив ветеран АТО Гліб Бабич.
"Та форма, в якій це сталося (виплата премій. – Ред.) виглядає як спроба купити військових", – сказав Бабич в ефірі ObozTV.
Бабич повідомив, що сам він братиме участь в альтернативному Марші захисників України, який готують ветеранські організації, військовослужбовці та волонтери.
"Я вам нагадаю історію, як виникло два паради. По-перше, влада скасувала парад. Взагалі скасувала. Після цього, ввечері того ж дня, з'явилася ініціатива багатьох людей – ветеранів, діючих військових, волонтерів. Які сказали: у нас буде свій парад", – розповів ветеран АТО.
За його словами, тільки після того, як було створено організаційний комітет і почалася підготовка "альтернативного параду", Офіс президента вирішив змінити формат і провести "Ходу Гідності".
"Це був або переляк, що вони виявляться у меншості, чи ще щось... Але я не бачу, щоб це було щиро. Бо дуже запізно", – підбив він підсумки.
Репетиція параду на День Незалежності
instagram.com/alanbadoev
OBOZREVATEL нагадує історію з парадом на День Незалежності-2019:
Спочатку президент Володимир Зеленський заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності, а замість цього виділити гроші на премії для військовослужбовців.
Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО пообіцяли організувати власний парад без участі влади.
Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду "Ходу Гідності".
Режисерами "Ходи" президент призначив кліпмейкера Алана Бадоєва і хореографа Олену Коляденко. 15 серпня на авіаційному заводі "Антонов" в Києві відбулася перша репетиція маршу, яка викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах.
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату грошових премій військовослужбовцям на честь 28-ї річниці Незалежності України.
Службовці ВСУ (як строкової служби, так і курсанти) отримають по 1000 грн, а ті, хто в 2019 році притягувався до виконання завдань в зоні ООС на Донбасі – по 2000 грн.
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