"Купити військових?" Ветеран АТО розповів про паради на День Незалежності

Виплата бійцям премій в розмірі 1-2 тис. грн після скасування традиційного військового параду на День Незалежності України виглядає як спроба підкупу, заявив ветеран АТО Гліб Бабич.

"Та форма, в якій це сталося (виплата премій. – Ред.) виглядає як спроба купити військових", – сказав Бабич в ефірі ObozTV.

Бабич повідомив, що сам він братиме участь в альтернативному Марші захисників України, який готують ветеранські організації, військовослужбовці та волонтери.

"Я вам нагадаю історію, як виникло два паради. По-перше, влада скасувала парад. Взагалі скасувала. Після цього, ввечері того ж дня, з'явилася ініціатива багатьох людей – ветеранів, діючих військових, волонтерів. Які сказали: у нас буде свій парад", – розповів ветеран АТО.

За його словами, тільки після того, як було створено організаційний комітет і почалася підготовка "альтернативного параду", Офіс президента вирішив змінити формат і провести "Ходу Гідності".

"Це був або переляк, що вони виявляться у меншості, чи ще щось... Але я не бачу, щоб це було щиро. Бо дуже запізно", – підбив він підсумки.

Репетиція параду на День Незалежності instagram.com/alanbadoev

OBOZREVATEL нагадує історію з парадом на День Незалежності-2019:

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