Сприяв окупації: правоохоронці затримали терориста "Самооборони Криму"

У окупованому Росією Криму правоохоронці затримали учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Криму та місті Севастополь, затримали чоловіка 8 січня на КПВВ "Чонгар". Зловмисник саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованим півостровом.

"Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу в складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим", – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали терориста "Самооборони Криму" npu.gov.ua

Як розповів начальник Головного управління поліції Криму Віталій Стрижак, слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру.

Колишньому учаснику так званої "Самоборони Криму" інкримінують правопорушення за ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань).

Санкція статті визначає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років.

"9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура АР Крим", – додали в Нацполіції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною, яка у 2017 році відвідувала окупований Крим.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!