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10 січня • оновлено в 12:08
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/ Суспільство

Сприяв окупації: правоохоронці затримали терориста "Самооборони Криму"

1.3т
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У окупованому Росією Криму правоохоронці затримали учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Криму та місті Севастополь, затримали чоловіка 8 січня на КПВВ "Чонгар". Зловмисник саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованим півостровом.

"Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу в складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим", – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали терориста "Самооборони Криму"

Правоохоронці затримали терориста "Самооборони Криму"

npu.gov.ua

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Як розповів начальник Головного управління поліції Криму Віталій Стрижак, слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру.

Колишньому учаснику так званої "Самоборони Криму" інкримінують правопорушення за ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань).

Санкція статті визначає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років.

"9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура АР Крим", – додали в Нацполіції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною, яка у 2017 році відвідувала окупований Крим.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой тepакт совершил этот "тeppорист"? Защищал Крым от чубатой бaндеровской чумы?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, способствовал передаче Крыма лапотно-кокошно- балалаечной гонорее.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Соскуяился за бендерами! 15 лет Львовских лагерей, в Буковеле шутом работать на цепи. Туристов развлекать
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Себостьян Прейро, что , устал шутом работать , подмену ищешь ?
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