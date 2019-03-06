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Справжня весна! Синоптики дали теплий прогноз погоди в Україні

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У середу, 6 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода. Опадів цього дня по всій території країни не передбачається.

Найтепліше буде на півдні України. Тут температура повітря підніметься до +13 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних регіонах 6 березня буде до +9 градусів, а на Закарпатті до +13. У центрі країни сухо і до +9, як і на сході.

У Києві цього дня очікується від +5 до +7 градусів тепла, без опадів.

В цей час на курортах Єгипту температура повітря становить до +24 градусів, а у Туреччині до 18 градусів тепла.

Справжня весна! Синоптики дали теплий прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 березня, очікуються температурні гойдалки: після значного потепління серед тижня на вихідних знову похолоднішає.

Весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури.

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Теми
Прогноз погодиПрогноз погоди
Місце
Україна
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