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"Справжня спека": синоптик дав прогноз на Великдень і травневі свята в Україні

6.2тЧитати матеріал російською

Перше весняне підвищення температури в Україні очікується вже в квітні, а справжня спека прийде в травні.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив народний синоптик Леонід Горбань, зазначивши, що циклон, який накрив Україну в ніч на 27 березня і приніс сніг із мінусовою температурою, частково протримається ще 28 березня.

Останні ж дні березня порадують українців відсутністю опадів і температурою + 9...+14 градусів.

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"Перший тиждень квітня також буде трохи прохолодним, вночі очікується 3...5 градусів тепла, а вдень до +12. І тільки після 8 квітня йде різке підвищення температури до +17 ...+ 19 вдень, а на півдні і до +21 градуса. Така температура буде триматися до середини квітня, і тільки перед вербною неділею, 14 квітня, і до Великодня, 28 квітня, знову прийде похолодання і сильні вітри", – говорить народний синоптик.

"Справжня спека": синоптик дав прогноз на Великдень і травневі свята в Україні

З 27 квітня по 1 травня українців чекають п'ять днів вихідних поспіль у зв'язку зі святкуванням Пасхи і Дня праці, на ці дні синоптик прогнозує теплу погоду з імовірністю короткострокових опадів у день святкування релігійного свята.

"На другу половину дня, 28 квітня, очікуються опади, але короткострокові і не по всій території України. Також опади прогнозуються на 2 травня, а в іншому погода буде гарною - близько 20 градусів тепла", – прогнозує Горбань.

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А ось по-справжньому літня спека чекає українців уже після травневих свят, говорить народний синоптик.

"Після 3 числа травень іде на спеку, весь місяць буде спекотним і без опадів, температура сягатиме до +30 градусів, особливо в середині місяця", – повідомив Горабнь.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня в багатьох містах України пішов сніг. Так, у Карпатах висота сніжного покриву досягла 160 см.

Кияни також активно діляться знімками раптового снігу.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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