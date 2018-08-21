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Справжній переворот: в Україні представили новий військовий вертоліт

12тЧитати новину російською

На змаганнях у Запоріжжі представили новий український вертоліт для пошукових, рятувальних та військових місій.

На даному етапі він тільки проходить випробування. Однак, пілоти запевняють: якщо така техніка з'явиться у нашому повітрі, це стане справжнім переворотом в українській авіації, повідомляє ТСН .

На думку льотчиків, уже найближчим часом цей вертоліт може дати фору будь-яким закордонним аналогам.

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Найближчим часом цю модель запустять у серійне виробництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото репетиції повітряної частини параду, присвяченого Дню Незалежності України, у Києві на Хрещатику.

Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
новый украинский вертолет оказался переделкой советского МИ-2, разработки начала шестидесятых годов. впрочем для Украины это не первый случай. так вертолет Белл 47, из шестидесятых, тоже стал новинкой для украинских войск.
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Приходько Егор
Приходько Егор
вертолет новый, а выглядит как древнее говно!
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Северг Олег
Северг Олег
Бедная Украина. Даже такие новости на проверку оказываются чем то жалким и мелким. Такие вертолётики производит даже Румыния. Плакать нужно, что через 27 лет после выхода из СССР, самая богатая республика получившая в наследство на халяву - космическую, ракетную, авиационную, ядерную и химическую отрасли, тяжёлое машиностроение, автогиганты, судостроение, КБ и НИИ, целый полк учёных и инженеров, химические гиганты, энергетику, металлургию и пр и пр. не говоря уже о чернозёмах, хорошем климате и выходу к морям - всего за 27 лет умудрилась так всё профукать что выпуск смешного вертолётика подаётся как национальное достижение. Какое позорище...
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Северг Олег, У каждого свои достижения https://www.youtube.com/watch?v=rw7gJx72zgM
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Paravin Valeriy
Paravin Valeriy
Северг Олег, согласен 100%. Какой переворот в украинском авиастроении??!! Производство мух. Сравните со своей советско-украинской Мрией и замолчите на месяц. Актуально! В Украине первыми стали взращивать кадры для нефтегазодобычи, заниматься технологиями. А Порош собирается отменить Ж/д и автобусн.сообщение, как же заробитчане будут летать на нефтегазопромыслы? Подумайте о своих же ? Чтоб вас разорвало от близорукости!
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