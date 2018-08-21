Справжній переворот: в Україні представили новий військовий вертоліт

На змаганнях у Запоріжжі представили новий український вертоліт для пошукових, рятувальних та військових місій.

На даному етапі він тільки проходить випробування. Однак, пілоти запевняють: якщо така техніка з'явиться у нашому повітрі, це стане справжнім переворотом в українській авіації, повідомляє ТСН .

На думку льотчиків, уже найближчим часом цей вертоліт може дати фору будь-яким закордонним аналогам.

Найближчим часом цю модель запустять у серійне виробництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото репетиції повітряної частини параду, присвяченого Дню Незалежності України, у Києві на Хрещатику.