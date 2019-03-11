Справжній березень: синоптики дали дощовий прогноз до кінця тижня

Погода в Україні на робочий тиждень обіцяє бути по-справжньому весняною. Дощі будуть змінюватися сонцем, а температура повітря триматиметься близько 8 градусів тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, до кінця робочого тижня погода дещо зіпсується і дощі пройдуть по всій країні.

У понеділок, 11 березня, опади прогнозуються по всій території України, крім південних регіонів. На півдні країни обіцяють до +15... +17, у центрі - до +12, а на інших частинах - в межах +6... +8 градусів.

У вівторок, 12 березня, серйозні дощі подекуди з мокрим снігом змістяться на південний схід і там значно похолодає до +4... +7 градусів. На решті території прогнозують суху і сонячну погоду з температурою 7-8 вище нуля.

У середу, 13 березня, дощі перемістяться в західні регіони. На решті території буде без істотних опадів і мінлива хмарність. Максимальна температура в +10 градусів очікується в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

У четвер, 14 березня, температура трохи знизиться до +5... +8 градусів. Дощитиме буде так само на заході, сонце буде показуватися на решті території України.

У п'ятницю, 15 березня, всю Україну накриє дощовий фронт. Але на температуру це особливо не вплине: в середньому по країні буде до +5... +8.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 11 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. При цьому в Карпатах випаде сильний сніг.

Нагадаємо, в неділю, 10 березня, деякі регіони України накрив потужний ураган. Так, в Києві вітер валив дерева і зривав конструкції.

У Львові сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку по вулиці Рибної. Також були пошкоджені інші будинки.

В Одесі та області у неділю, 10 березня, сильний ураганний вітер повалив дерева, рекламні стовпи і зірвав покрівлю багатоповерхівки.

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