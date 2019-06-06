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/Суспільство

"Справжні маніяки": Портников жорстко пройшовся по команді Путіна

1.5тЧитати матеріал російською

Сумуючи за вбитим поліцейськими хлопчиком на Київщині, президент України Володимир Зеленський також згадав про тих людей, чиє життя забрали російські окупанти. Це є цілком виправданим, адже на совісті країни-агресора також лежать десятки тисяч невинно убитих дітей і дорослих.

Таку позицію озвучив український журналіст Віталій Портников у статті для "Грані.ру", зазначивши, що паралель Зеленського сильно зачепила пропутінських пропагандистів.

"Слова, які з'явилися на фейсбук-сторінці нового українського президента Володимира Зеленського у день початку його першого офіційного візиту до Брюсселя, чомусь викликали особливий сказ в офіційних російських і неофіційних проросійських медіа. Пропагандистам здалося обурливим, що український президент "посмів" поставити поруч загибель п'ятирічного хлопчика, застреленого напідпитку поліцейськими у Переяславі, і смерті українських дітей — жертв російського нападу на Донбас", — нагадав він.

Володимир Путін

Володимир Путін

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Портников наголосив, що, безумовно, загибель дитини, нехай навіть випадкова, від рук тих, хто має охороняти громадський порядок, демонструє серйозні моральні проблеми у системі. Але українці для того і хочуть змін у власній країні, щоб таких проблем не виникало, і вміють на такі проблеми реагувати. Яскравими прикладами є протести проти свавілля міліціонерів у Врадіївці, з яких почалася ерозія режиму Віктора Януковича.

"А ось із війною пікетами і протестами не впоратися. Війна, яку Росія розв'язала проти України і продовжує донині, б'є найперше по найслабших — по дітях, по старих, по знедолених. Вона відбирає життя, вона ламає долі, вона зганяє людей з насиджених місць. І так, вона вбиває дітей. Говорячи про нещасну дитину, яка стала жертвою трагічної злочинної випадковості, чи можемо ми забувати про десятки вбитих українських дітей, які стали жертвами навмисного злочину Володимира Путіна і найближчого оточення російського правителя", — пише журналіст.

Віталій Портников

Віталій Портников

Gazeta.ua

"Адже всі ці люди — Путін, Медведєв, Патрушев, Шойгу, Наришкін та інші лаврови — збиралися у Кремлі, креслили плани, як вони нападуть на Україну, як вони її "урезонять" і привласнять. І знали, напевно знали, що жертвами їхніх божевільних планів стануть сотні дітей, жінок, захисників своєї країни від агресора. Вони були до цього готові. І це вам не п'яний поліцейський, який не розумів, куди він цілиться. Це справжні маніяки. Маніяки, яким ніколи не насняться убиті ними малюки. Бо всі ці загиблі для них — просто матеріал, який допомагає керувати Росією і відчувати себе володарями всесвіту. А задля безуму— всі засоби хороші, навіть дитяча кров на старечих руках", — додав Портников.

Отже, переконаний він, не варто дорікати Зеленському тим, що він сказав правду про агресію Росії і згадав про вбитих дітей. Журналіст зазначив, що будь-який громадянин, який поважає себе, а не тільки президент, має думати саме про своїх невинних співгромадян, які стали жертвами війни і терору. Єдина позиція, яку можна продемонструвати в цьому випадку, — це засудження агресора.

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"У нього немає вибору": Портников пояснив, чому Зеленський не поступиться Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий почати російсько-українські відносини з "чистого аркуша" і припинити війну. Однак для цього президенту Володимиру Зеленському доведеться погодитися на всі ультиматуми, які Кремль висуває Україні з 2014 року.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій ПортніковВолодимир Путін
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
пид0р ты конченный.где дети погибли.с какой стороны.не после арт обстрелов всу.?где Аллея Ангелов.?107 детей погибли на Донбассе .кто не верит можно в инете найти где.когда и от чего погибли дети.один репортер был на 112 канале и когда он в прямом эфире посмел сказать что снаряд прилетел со стороны всу,был прерван.вроде его уволили.тогда погибли 4 человека 2014 год
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