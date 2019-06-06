"Справжні маніяки": Портников жорстко пройшовся по команді Путіна

Сумуючи за вбитим поліцейськими хлопчиком на Київщині, президент України Володимир Зеленський також згадав про тих людей, чиє життя забрали російські окупанти. Це є цілком виправданим, адже на совісті країни-агресора також лежать десятки тисяч невинно убитих дітей і дорослих.

Таку позицію озвучив український журналіст Віталій Портников у статті для "Грані.ру", зазначивши, що паралель Зеленського сильно зачепила пропутінських пропагандистів.

"Слова, які з'явилися на фейсбук-сторінці нового українського президента Володимира Зеленського у день початку його першого офіційного візиту до Брюсселя, чомусь викликали особливий сказ в офіційних російських і неофіційних проросійських медіа. Пропагандистам здалося обурливим, що український президент "посмів" поставити поруч загибель п'ятирічного хлопчика, застреленого напідпитку поліцейськими у Переяславі, і смерті українських дітей — жертв російського нападу на Донбас", — нагадав він.

Володимир Путін

Портников наголосив, що, безумовно, загибель дитини, нехай навіть випадкова, від рук тих, хто має охороняти громадський порядок, демонструє серйозні моральні проблеми у системі. Але українці для того і хочуть змін у власній країні, щоб таких проблем не виникало, і вміють на такі проблеми реагувати. Яскравими прикладами є протести проти свавілля міліціонерів у Врадіївці, з яких почалася ерозія режиму Віктора Януковича.

"А ось із війною пікетами і протестами не впоратися. Війна, яку Росія розв'язала проти України і продовжує донині, б'є найперше по найслабших — по дітях, по старих, по знедолених. Вона відбирає життя, вона ламає долі, вона зганяє людей з насиджених місць. І так, вона вбиває дітей. Говорячи про нещасну дитину, яка стала жертвою трагічної злочинної випадковості, чи можемо ми забувати про десятки вбитих українських дітей, які стали жертвами навмисного злочину Володимира Путіна і найближчого оточення російського правителя", — пише журналіст.

Віталій Портников Gazeta.ua

"Адже всі ці люди — Путін, Медведєв, Патрушев, Шойгу, Наришкін та інші лаврови — збиралися у Кремлі, креслили плани, як вони нападуть на Україну, як вони її "урезонять" і привласнять. І знали, напевно знали, що жертвами їхніх божевільних планів стануть сотні дітей, жінок, захисників своєї країни від агресора. Вони були до цього готові. І це вам не п'яний поліцейський, який не розумів, куди він цілиться. Це справжні маніяки. Маніяки, яким ніколи не насняться убиті ними малюки. Бо всі ці загиблі для них — просто матеріал, який допомагає керувати Росією і відчувати себе володарями всесвіту. А задля безуму— всі засоби хороші, навіть дитяча кров на старечих руках", — додав Портников.

Отже, переконаний він, не варто дорікати Зеленському тим, що він сказав правду про агресію Росії і згадав про вбитих дітей. Журналіст зазначив, що будь-який громадянин, який поважає себе, а не тільки президент, має думати саме про своїх невинних співгромадян, які стали жертвами війни і терору. Єдина позиція, яку можна продемонструвати в цьому випадку, — це засудження агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий почати російсько-українські відносини з "чистого аркуша" і припинити війну. Однак для цього президенту Володимиру Зеленському доведеться погодитися на всі ультиматуми, які Кремль висуває Україні з 2014 року.

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