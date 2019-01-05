''Справа у сексі'': психолог назвала причину появи булінгу в Україні

Одна з основних причин появи булінгу в Україні – те, що вчителі не розуміють, як працювати з підлітковим середовищем. Діти стають дорослими у все більш ранньому віці.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила психолог Віра Романова. Вона навела приклад раннього дорослішання: в середньому по Україні діти вступають в статеві відносини в 11-13 років.

"Новина, звичайно, шокуюча. Але в 5-6 класі реально це в більшості випадків відбувається. І ви вже вибачте, але після того як у підлітків трапився статевий акт, для них авторитет вчителя падає ще нижче", – заявила Романова.

На її думку, рішенням проблеми може стати відхід від образу вчителя як карального органу. Наприклад, діти до сих пір сприймають шкільні оцінки саме як покарання.

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"Потрібно вибудовувати інші структури, залучати туди психологів, соціальних працівників. Перестати працювати соцпрацівником на рівні забезпечення і стягнення штрафів, а почати працювати з середовищем, з сім'єю, з групою підлітків, з групою вчителів та взаємозв'язками з підлітками", – порадила психолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)". Нові заходи покарання за цькування в школі включають в себе як великі штрафи, так і виправні роботи.

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