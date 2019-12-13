Справа Шеремета: слідство назвало ймовірного організатора

Досудове розслідування встановило, що організатором убивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році був атовець і музикант Андрій Антоненко.

Про це йдеться у текст підозри іншої фігурантки справи Яни Дугарь, яку зачитали у суді, де їй обирали запобіжний захід. Така ж інформація з'яилася на сторінці у Facebook адвоката іншої підозрюваної – Юлії Кузьменко.

"Антоненко Андрій, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань...вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство", — йдеться у підозрі.

Вбивство Шеремета

"Втілюючи в дію свій злочинний задум, підшукав осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які, на їх думку, зможуть змінити життя суспільства", — додали у документі.

Водночас інформації про наявність або відсутність замовника вбивства у підозрі немає.

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