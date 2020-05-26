Справа про держзраду перекладача Гройсмана: СБУ ухвалила нове рішення

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділу розвідувального управління штабу Західного військового округу 74-го розвідувального центру Генерального штабу Збройних сил РФ. Силовики раніше відкрили кримінальну справу.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України. Його звинувачують у "підбурюванні українців до державної зради".

"Російський розвідник підбурював громадян України до вчинення державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави", – йдеться у повідомленні.

Станіслав Єжов Радіо Свобода

Як зазначається, мова йде про підбурювання до державної зради заступника керівника Протоколу Кабінету міністрів, який у 2017 році погодився передавати спецслужбам РФ відомості у сфері оборони, економіки зовнішніх відносин України, які циркулювали в уряді. Мова, очевидно про Станіслава Єжова, який працював з тодішнім главою уряду Володимиром Гройсманом.

Його затримали 20 грудня 2017 року за підозрою в державній зраді. За інформацією СБУ, дипломат працював за вказівкою Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Провину він визнав і був засуджений до 3 років 28 днів позбавлення волі. 3 липня його випустили з-під варти завдяки рішенню КСУ за скаргою екснардепки Надії Савченко.

Нині фігуранту повідомили про підозру у рамках справи за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. СБУ продовжує досудове розслідування стосовно представників Генштабу ЗСУ Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України встановила чотирьох терористів, причетних до загибелі на Донбасі рівно два роки тому співробітників Центру спеціальних операцій "А" СБУ – підполковника Руслана Муляра та прапорщика Юрія Журавльова.

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