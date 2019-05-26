Справа не в Росії: Портников сказав, що може знищити Україну

Відсутність демократії або її занепад, а також підтримка суспільством популізму може знищити Україну.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, передає "Радіо свобода". Він порівняв Україну з політичними процесами в Росії.

Портников підкреслив, що демократія є смертельною зброєю для імперій і Росію Путіна погубить лише відкрита правда і можливість чесних дискусій.

"Саме тому ці три десятиліття стали роками краху демократії в Росії і перемоги демократії в Україні. Тому що для виживання країни, яка відкидає імперський досвід і хоче стати самостійною європейською демократією, важливі зовсім інші правила. Якщо Росію Путіна вб’є правда, так Україну Майдану може вбити брехня, одноголосна підтримка популізму і олігархічного реваншу, нерозуміння більшістю громадян головних викликів і небезпек для нашої країни, - вважає Портников.

"Якщо сучасна Україна почне колись нагадувати сучасну Росію, вона зникне з політичної карти світу набагато швидше, ніж нам здається", - попередив журналіст.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников попередив українців про хаос в країні через майбутні парламентські вибори. За його словами, великі проблеми чекають "пристосуванців", які будуть шукати "своє місце під сонцем".

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