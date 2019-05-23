"Справа не тільки в Москві": в ПЦУ назвали "потворні" загрози втрати Томосу

Загрози відкликання Томосу з України існують. Таке може трапитися, якщо в церкві не припиняться протистояння між почесним патріархом Філаретом і предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

"Можливо, якщо таке неподобство триватиме, якщо недіючий патріарх продовжить у тому ж напрямку і його будуть підтримувати деякі політики, а обраний предстоятель, не діючи, буде мовчати", — підкреслив в інтерв'ю "Апостроф" митрополит Львівський Макарій (Малетич) — колишній предстоятель УАПЦ (Української автокефальної православної церкви).

Він зазначив, що єдина Помісна церква повинна увійти в канонічне русло.

Митрополит Макарій Апостроф

"Я запропонував зібрати Синод і звернутися до Вселенського Патріарха (за статутом він має вищий суд над кожним архієреєм) із проханням розглянути поведінку почесного патріарха Філарета. Не всі зі мною погоджуються: кажуть, що ми самостійна церква. Самостійні — зробіть самі! Не можете самі — звертайтеся до тих, хто може. Але не допустимо далі ганьбити новостворену церкву, яку 100 років прагнули отримати український народ і духовенство", — заявив митрополит.

Макарій вважає, що далі предстоятель митрополит Епіфаній і члени Синоду повинні ухвалити рішення про молитовне поминання предстоятеля.

"А на богослужінні з ним серед інших архієреїв збоку повинні стояти колишні предстоятелі УПЦ (КП) і УАПЦ. Крім того, що до об'єднаної церкви приєдналися двоє архієреїв із третьої православної церкви. Ті рішення потрібно проголосувати, зафіксувати і виставити на загальний огляд. Тоді і Константинополю буде приємно, і навіть Москва зрозуміє, що у нас в церкві встановлюється порядок", — пояснив митрополит.

На його думку, об'єднання всіх трьох найбільших православних церков залежить тільки від них же.

"Все залежить від нас: від нашого предстоятеля Епіфанія, а ще більше — від ситуації в нашій церкві. Якщо будуть виникати сварки, нехристиянські вчинки, які робить почесний патріарх, то ніхто до нас не прийде. Щоб було визнання, потрібно увійти в канонічне русло, і щоб у новій церкві був порядок, послух. Однак для визнання ще дуже мало часу пройшло. Справа не тільки в Москві. Про мене теж говорили, що Москва мною керує. Причина тому — людська гордість й амбіції", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макарій розповів, що в 2015 році об'єднання української церкви не відбулося через амбіції патріарха Філарета.

Нагадаємо, що на початку травня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що насправді УПЦ КП не ліквідована. Він висунув звинувачення на адресу президента Петра Порошенка і глави Помісної церкви України митрополита Епіфанія в обмані, у зв'язку з тим, що вони начебто обіцяли Філарету, що саме він де-факто буде керувати новоствореною церквою. Філарет заявив, що стурбований навислою загрозою над ПЦУ і Томосом про її автокефалію.

За його словами, нова церква може розколотися, а документ про визнання її незалежності Константинополем можуть відкликати.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!