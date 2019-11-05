Справа нацгвардійця Марківа: Геращенко розповів про кроки Зеленського

Президент України Володимир Зеленський піднімав питання щодо справи засудженого до 24 років тюремного ув'язнення в Італії українського військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що після винесення вироку розмови було дві.

Віталій Марків "Радіо Свобода"

"За моєю інформацією, Зеленський провів дві розмови з італійським прем'єр-міністром Конте, один із них телефоном, а другий під час зустрічі на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це була одна з ключових тем, і президент звертався до прем'єра з тим, щоб італійська влада стежила, аби це було законним і справедливим рішенням", – розповів заступник міністра, маючи на увазі майбутній розгляд апеляції на вирок суду першої інстанції.

Відповідь італійської ж сторони зводиться до одного, що "у них незалежна судова система, тому вони не можуть на це впливати", – зазначив Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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