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5 листопада • оновлено в 19:08
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Справа нацгвардійця Марківа: Геращенко розповів про кроки Зеленського

1.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський піднімав питання щодо справи засудженого до 24 років тюремного ув'язнення в Італії українського військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що після винесення вироку розмови було дві.

Віталій Марків

Віталій Марків

"Радіо Свобода"

"За моєю інформацією, Зеленський провів дві розмови з італійським прем'єр-міністром Конте, один із них телефоном, а другий під час зустрічі на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це була одна з ключових тем, і президент звертався до прем'єра з тим, щоб італійська влада стежила, аби це було законним і справедливим рішенням", – розповів заступник міністра, маючи на увазі майбутній розгляд апеляції на вирок суду першої інстанції.

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Відповідь італійської ж сторони зводиться до одного, що "у них незалежна судова система, тому вони не можуть на це впливати", – зазначив Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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Тема
Ексклюзив
Особи
Антон Геращенко Віталій Марків
Місце
Італія
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гражданин Италии осужден за убийство другого гражданина Италии. Какое дело рагулям до этого?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ещё поскачите с кастрюля и на голове и по кричите-свободу узникам Рима и италяку на гиляку
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Поца, казнившего героя Украины Петлюру, парижский суд оправдал полностью, за собаку он бы штраф получил. Карателю в Италии дали 24 года. Вот такой он весьмирснами
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