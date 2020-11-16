Справа Марківа стала надважливою перемогою МВС і всієї України, – Епіфаній

Виправдання нацгвардійця Віталія Марківа та його звільнення з італійської в'язниці було пріоритетним завданням для Міністерства внутрішніх справ та стало великою перемогою для України.

Про це сказав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній під час сюжету програми "Поліцейська хвиля" на espreso.tv. Він зазначив, що уся країна радіє від того, що має такого героя, як Марків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Спільними зусиллями української держави, керівників, молитвою, тобто усі разом ми сьогодні радіємо, справді радіємо, що у нас є такий герой, який переміг, вистояв, тому що треба мати терпіння, не всі можуть вистояти", – сказав Епіфаній.

Він також нагадав, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відпочатку тримав справу Марківа на особистому контролі.

"Арсен Борисович зробив напевне найбільше, на самому початку він тримав на контролі, я пригадую ми зустрічалися, спілкувалися і це було для нього пріоритетом. Він їздив, брав участь у засіданнях і це дуже важливо, що міністр пам`ятає про кожного бійця, про кожного нацгвардійця", – наголосив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ вручив Марківу орден Архістратига Михаїла.

"Хочемо відзначити вас цією високою церковною нагородою – орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність і незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", – сказав Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

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