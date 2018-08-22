Справа Манафорта: українці висловилися про можливі наслідки

Присяжні суду Олександрії (США, штат Вірджинія) визнали американського політтехнолога, екс-главу виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта винним за 8 пунктами звинувачення з 18. Йому загрожує до 80 років ув'язнення.

Більше половини користувачів мережі впевнені, що можливе покарання Манафорта ніяк не відіб'ється на внутрішній ситуації в Україні. Про це свідчать результати опитування на сайті OBOZREVATEL, в якому взяли участь 2069 осіб.

Так, 45% респондентів впевнені, що в Україні ніхто нічого не боїться і тому жодних наслідків можливе засудження Манафорта не матиме.

Кожен четвертий опитаний також не вірить у зміну ситуації в разі обвинувального вироку, оскільки в Україні "своїх "героїв" вистачає".

При цьому 14% користувачів впевнені, що засудження Манафорта допоможе посадити його клієнта, колишнього президента Віктора Януковича.

А частина респондентів вважає, що рішення у справі Манафорта стане сигналом для українських корупціонерів (6%) і судів (7%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня присяжні суду Олександрії визнали Манафорта винним за 8 з 18 пунктів звинувачень: п'ять пунктів стосуються податкового шахрайства, один - приховування іноземних банківських рахунків і два - шахрайства в банках.