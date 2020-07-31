Справа луцького "терориста" Кривоша: в СБУ розповіли про 30 експертиз

У межах розслідування проти Максима Кривоша, якого обвинувачують у захопленні заручників в автобусі в Луцьку, призначено 30 експертиз.

Про це на брифінгу 31 липня розповів начальник слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик, передає Інтерфакс-Україна. Також допитано понад 30 свідків і 16 потерпілих.

"Зокрема, у кримінальному провадженні допитано 16 потерпілих, призначено 30 експертиз (вибухотехнічну, судово-балістичну, експертизу холодної зброї, автотоварознавчу, лінгвістичну), допитано як свідків 33 людини, проведено низку обшуків у місцях перебування підозрюваного", – зазначив Хитрик.

У межах лінгвістичної експертизи буде перевірено книгу "Філософія злочинця", автором якої себе називає Кривош.

"Примірники цієї книги було знайдено під час проведення обшуків за місцем його проживання і перебування. Щодо цього літературного твору призначено судово-лінгвістичну експертизу", – наводить Укрінформ слова співробітника СБУ.

Хитрик додав, що буде перевірено заяви Кривоша та його психічний стан.

Також на брифінгу було продемонстровано фотографії сувенірних купюр, які обвинувачений пропонував водієві автобуса як оплату за проїзд.

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