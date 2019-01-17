''Справа 5-6 місяців'': в ООС висловилися про військову зачистку Донбасу

Військове звільнення Донбасу можливе протягом півроку, але це буде безглуздою операцією, бо жителі окупованих територій знаходяться під кремлівською пропагандою і вірять у "фашизм" в Україні.

Таку думку OBOZREVATEL висловив боєць ООС, командир мінометної батареї 34 ОМБП з позивним "Серп". Коментуючи заяву екс-лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша про те, що військове звільнення окупованих територій за умови певної дипломатичної підтримки реально протягом 5 років, боєць ООС сказав, що зачистка можлива і в більш короткий термін, але є два "але".

"Перше, на даний момент використання калібру понад 100-мм, згідно Мінським домовленостям, заборонено. В Україні більшість артилерійських підрозділів має калібр 120-мм і вище. Якщо дати добро на використання цієї артилерії, то зачистка Донбасу це справа 5-6 місяців" , – каже "Серп".

Але боєць вважає, що такий варіант є безглуздим через те, що люди на тих територіях вважають Україну фашистською і не бажають возз'єднання, перебуваючи під впливом прокремлівської пропаганди.

"Ми можемо вибити терористів з Донецька і Луганська, але мирне населення цих регіонів дійсно вірить, що в Україні "фашизм", тобто вкрай негативно налаштоване по відношенню до возз'єднання з Україною. Потрібно міняти їх свідомість. Наша контрпропаганда повинна перевершити російську і донести людям, хто їх справжній ворог. Тоді цю війну можна буде виграти без бою і втрат", – відзначає він.

У зворотному ж випадку, як пояснює "Серп", сепаратистські настрої на Донбасі не припиняться і після його звільнення.

"Інакше, коли ми зайдемо в Донецьк, вони просто організують партизанські групи і почнуть всіляко заважати нам. І коли ми вийдемо з Донецька, там знову до влади прийде який-небудь охоронець з супермаркету, почне на площі розповідати про сепаратизм, і знову буде те ж саме", – пояснив військовий.

Другим "але", через яке силове звільнення Донбасу може виявитися провальним, "Серп" називає ймовірне знаходження на високих посадах проросійськи налаштованих командирів, які грають на руку Кремлю.

"Були відомі випадки, коли терористи ніяк не могли знати, наприклад, маршрут руху колони, але дізнавалися і накривали артилерією. Отже, хтось зверху налаштований проросійськи, і я впевнений, що він не один. Потрібна активна робота СБУ перед тим, як починати планувати таку масштабну операцію, адже її результат багато в чому буде залежати від відсутності таких ось нечистих на руку товаришів на командних посадах", – заявив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Віталій Аверін висловив думку, що тільки повноцінний штурм окупованого Донбасу силами ЗСУ може закінчити війну.

У свою чергу учасник АТО Гліб Бабич дав прогноз, що чекає Донбас в 2019 році.

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