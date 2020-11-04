У мене сьогодні день професійного свята. Одна з моїх журналістських вершин.

Я багато знімав на Карачуні. У тому числі і Віталія Марківа. Потім я спілкувався і з його адвокатами, висилав зйомки, готовий був вилетіти в Італію на суд з показаннями свідків - і по Карачуну, і Андрія Миронова я знав теж, але господь розташував інакше - потім Ольга Токарюк спільно зі своїми італійськими колегами провели фантастичну роботу і відновили все по секундах і по сантиметрам, і з їх розслідування стало зрозуміло, що Марків ніяким боком зробити цю маячню не міг. Тобто, це зрозуміло було і так з самого початку, але після їхнього фільму це стало доведено.

Пам'ятайте, ми збирали на нього гроші? Зібрали, в основному, коменти з лайном, але то невелика кількість людей, які все ж перевели - спрацювало! Спрацювало, братці! Спасибі вам!

Подякуйте Ольгу і її італійських колег. Які пішли проти думки своєї країни, огреблі просто тонну лайна, провели неймовірну роботу і все-таки домоглися справедливості.

Ользі я теж вислав всі свої зйомки, вони теж увійшли в це розслідування, і теж стали частиною обсягу доказів невинності Марківа. Невеликою частиною, але все ж. Могло б бути і більше, але мені переламали кості за те, що я, консерва фсбшная, зливаю українські позиції Сепар, отп * зділ так, що паралізувало і викинули в сіру зону подихати - але це витрати професії.

Проте, в цьому звільнення є і мій внесок. Хоч і маленький, але є.

Гонорари, премії, Пулітцер, публічність, престиж - це все херня. Це все меркантильна пихата херня.

Сенс журналістики, вся суть цієї професії - саме ось в таких речах.

Саме ось в таких ось моментах.

Коли твоя робота рятує людські життя. Ось в самому найбільш прямою сенсі цього слова.

І ти стоїш, і посміхаєшся, як дурник, і довооолен ....

За своє життя я безпосередньо врятував більше десяти життів. Після десяти я перестав вважати, але десять - точно. Сам я б стільки дітей ніколи не родив би.

В принципі, я своє існування вже вважаю виправданим.

І ось тепер, в тому числі і завдяки моїм маленьким свідченнями, ще одне життя. Тому що вирок у двадцять чотири роки - це, звичайно, знищене життя, що там говорити те.

Ходжу, посміхаюся, як дурень, задоволений ...

Я вам побуду тут сьогодні в піднесеному настрої, добре?

Мені можна сьогодні повиежіваться.

Дорволен.

На фото: Карачун, Марків, консерва Бабченко обмірковує, як би здати позиції, полотно, олія, фото Юрія Касьянова.

У мене сьогодні свято.

Рідкісний день.

Задоволений.