Спотворюють і вбивають: в мережі показали, як Росія ненавидить Крим. Фото

На західному узбережжі захопленого Росією українського Криму окупанти заливають бетоном дикі піщані пляжі.

Про це на сторінці у Facebook повідомила уродженка Криму Маргарита Малашкова, опублікувавши фото. Вона підкреслила, що так на півострові "вдосконалюють" пляжі.

"Просто ллють бетон на дюни, знищуючи червонокнижну флору і фауну. Подивіться, який це був розкішний пляж і наскільки близько до моря його заливають цементом. Це, на хвилиночку, ФЦП – залити бетоном кілька км диких дюн від м Саки до Євпаторії", – обурилася вона.

За словами кримчанки, місце готують під масові забудови.

"І все це для того щоб згодом 500 метрів водоохоронної зони (по водному кодексу) скоротити до декількох метрів від урізу води, а це значить, що відразу за Променадноїю зоною можна буде будувати готелі і ресторани!" – заявила Малашкова.

"Це ж, як треба не любити Крим, щоб так спотворювати ландшафти, які природа створювала мільйони років!" – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти в Криму нахабно захопили пляж і придумали відмовку. З'явилися викривальні фото.

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