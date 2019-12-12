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12 грудня • оновлено в 09:40
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Спотворюють і вбивають: в мережі показали, як Росія ненавидить Крим. Фото

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На західному узбережжі захопленого Росією українського Криму окупанти заливають бетоном дикі піщані пляжі.

Про це на сторінці у Facebook повідомила уродженка Криму Маргарита Малашкова, опублікувавши фото. Вона підкреслила, що так на півострові "вдосконалюють" пляжі.

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"Просто ллють бетон на дюни, знищуючи червонокнижну флору і фауну. Подивіться, який це був розкішний пляж і наскільки близько до моря його заливають цементом. Це, на хвилиночку, ФЦП – залити бетоном кілька км диких дюн від м Саки до Євпаторії", – обурилася вона.

Спотворюють і вбивають: в мережі показали, як Росія ненавидить Крим. Фото

За словами кримчанки, місце готують під масові забудови.

"І все це для того щоб згодом 500 метрів водоохоронної зони (по водному кодексу) скоротити до декількох метрів від урізу води, а це значить, що відразу за Променадноїю зоною можна буде будувати готелі і ресторани!" – заявила Малашкова.

"Це ж, як треба не любити Крим, щоб так спотворювати ландшафти, які природа створювала мільйони років!" – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти в Криму нахабно захопили пляж і придумали відмовку. З'явилися викривальні фото.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Папуасам неведомо слово цивилизация)) Фанерный шалаш на берегу для них уже пять звёзд)))
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Это мадам против цивилизации? Оставить берег диким, а в сарайчиках селить отдыхающих?
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
«Коса Беляус, Донузлав. Район добычи песка. Побывала здесь впервые. Горы мусора на берегу и под водой. Кто должен отвечать за это безобразие?? Почему песок вывозят тоннами, а стихийная свалка из пластика растёт? При мне девушки- туристки ходили в шоке: на картинках белоснежный песок и море, а в реальности — мусорник. Обидно за Крым», – пишет пользовательница Маргарита Малашкова. Борец она.
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