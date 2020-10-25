Спостерігачі від КВУ назвали п'ять основних проблем на місцевих виборах

Спостерігачі від Комітету виборців України назвали п'ять ключових проблем, які зафіксували під час моніторингу проведення голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель, насамперед наголосивши на недотриманні карантинних вимог (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Станом на 12-ту годину. Перше – це порушення протиепідеміологічних заходів у день голосування", – зазначив Кошель.

Також спостерігачі КВУ зафіксували низку фактів незаконної агітації у переважній більшості областей України.

"Я припускаю, що деякі випадки можуть бути провокативними. Але масив фактів у нас викликає занепокоєння", – наголосив Кошель.

Ще одним порушенням став недопуск спостерігачів КВУ на окремі виборчі дільниці. Таких випадків було зафіксовано чотири.

Серед проблем називається і невчасне відкриття виборчих дільниць, як завчасне, так і з запізненням.

Також низку порушено було зафіксовано у зв'язку з президентським опитуванням, що проводиться паралельно з місцевими виборами та має відбуватися за межами виборчих дільниць. Зокрема, названо окремі факти псування анкет під час проведення опитування.

Кошель висловив думку, що воно проводиться в "непрофесійний і навіть любительський спосіб", тому результати такого опитування не мають вважатися думкою громадян України. Крім того, за спостереженнями КВУ, опитування не користується особливою увагою громадян, що приходять на вибори.

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