Спортзалам – так, пляжі – під питанням: Ляшко зробив нову заяву про пом'якшення карантину

МОЗ вивчає можливість відкрити доступ до пляжів, відкритих водойм і басейнів після пом'якшення карантину.

Про це повідомив головний санітарний лікар і заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Українського радіо" в середу, 13 травня, передає "Інтерфакс".

"Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус через водний шлях. І це питання також стосуватиметься пляжів", – сказав він.

Віктор Ляшко

Ляшко додав, що рішення буде ухвалено найближчим часом. Зараз він проводить консультації з експертами Національної академії наук України.

"Чекаю їхніх пропозицій, у нас надходить нова інформація по коронавірус, і нам потрібно ухвалити зважене рішення", – додав Ляшко.

Також заступник глави МОЗ зазначив, що в разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе вже на початку червня. Що стосується метро, то воно може неодночасно запуститися в різних містах.

Крім того, Ляшко заявив, що вже скоро в Україні почнуть проводити новий вид тестування на коронавірус COVID-19 – так званий ІФА-метод, імуноферментний аналіз.

Як писав OBOZREVATEL, після 22 травня карантин в Україні через коронавірус буде продовжений, проте країна перейде на його адаптивну модель. Водночас масковий режим, за словами Ляшка, може бути продовжений до кінця літа.

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