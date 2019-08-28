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"Сполучені Штати Московії": Гопко затролила рупорів Путіна через скандал із картою

1.3т Читати матеріал російською

Народний депутат України Ганна Гопко, яка представляла "Самопоміч" у Верховній Раді 8 скликання, відреагувала на ажіотаж в Росії через фото карти Ідель-Уралу в її кабінеті.

Реакцію з тролінгом кремлівських пропагандистів і поплічників окупантів вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Шматочок розпиленої Росії"... Яке обурення в кремлівській студії нашою ініціативою з підтримки корінних народів та Ідель-Уралу. Нічого спільного з військовим вторгненням РФ і агресією проти України, з намірами розчленувати, відтяпати шмат території. А як заметушилися. Чого бояться? "Сполучені Штати Московії", – із сарказмом зазначила парламентарій.

Ганна Гопко на тлі карти Ідель-Уралу

Ганна Гопко на тлі карти Ідель-Уралу

Скріншот відео

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Крім того, в коментарях під своїм постом Гопко додала, що мріє відвідати Москву і зокрема Красну площу, щоб взяти там участь у відкритті пам'ятників жертвам сталінського Голодомору і путінського режиму. Також вона висловила надію на те, що диктатора Володимира Леніна нарешті поховають, а пам'ятники Сталіну зметуть за прикладом декомунізації в Україні.

"Пригадуєте фото – Москва, серпень, 1991 рік, на Красній площі на танку прапор України? Київська Русь повинна розвалити Московію як тюрму народів, яку тільки у 1721 році перейменували на Росію. Це і є місія України – стримати навалу агресора на європейську цивілізацію, демократичні цінності", – написала Гопко, продовжуючи тролити окупантів.

"Сполучені Штати Московії": Гопко затролила рупорів Путіна через скандал із картою

У коментарях її підтримали новий голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Богдан Яременко і майбутній народний депутат України Соломія Бобровська ("Голос").

"Сполучені Штати Московії": Гопко затролила рупорів Путіна через скандал із картою

Нагадаємо, що Ідель-Урал (Волга-Урал) – це термін, використовуваний для позначення фінно-угорських і тюркських країн Поволжя: Ерзяно-Мокшанії (Мордовії), Чувашії, Марій Ел, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану. У 1917 році вони вперше заговорили про створення незалежної татарської держави. Це сталося на Всеросійському мусульманському з`їзді в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти вибухнули обуреннями через допис Гопко. У ньому вона опублікувала фото зі своїм наступником Богданом Яременком на тлі карти Ідель-Уралу. Бурхливу дискусію з цього приводу влаштували в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" і звинуватили Україну в підтримці "нацистських" ідей.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ганна Гопко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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