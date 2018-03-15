Спочатку сніг і морози: синоптик розповіла, коли в Україну прийде весняне потепління

Інтенсивне потепління в Україні почнеться з 27 березня, а до цього часу збережеться прохолодна погода без наростання тепла.

"Поки до 26 березня інтенсивного наростання тепла не передбачається. Тобто все весняні процеси, за сьогоднішніми даними, почнуться тільки з 27 березня", - розповіла начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко, передає УНІАН.

Однак в найближчі дні, 17-19 березня, в північній частині України очікуються потужні снігопади.

Зокрема, в Чернігівській, Сумській і, можливо, в Київській областях випаде 20-30 см снігу. Тут очікується найбільш інтенсивне зниження температури - протягом декількох днів стовпчик термометра не підніматиметься вище 10-15 градусів морозу.

На півдні України також можливі снігопади, вночі мороз сягне 6 - 8 градусів.

Нагадаємо, раніше з'явилася прогноз погоди до кінця тижня .