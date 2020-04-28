Україна пройшла Великдень без сплеску коронавірусу: Ляшко озвучив гарні новини

Невелике зростання кількості інфікованих коронавірусом за понеділок-вівторок, 27-28 квітня, свідчить про те, що наслідки святкування Великодня в Україні пройдені.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, незначний сплеск був, але загалом результат не шокуючий.

Святкування Великодня в Україні під час коронавірусу Цензор.нет

"Статистика за понеділок і вівторок нам показує, що стрімкого зростання не було – це означає, що Великдень ми пройшли. Досить гарно спрацювала команда уряду і органів місцевого самоврядування і замість 8 мільйонів осіб, які ходять до храмів, прийшло 130 тисяч. Так, незначний сплеск був, але результат не шокуючий", – зазначив Ляшко.

Повну версію інтерв’ю з Віктором Ляшком читайте на OBOZREVATEL найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Сінгапуру спрогнозували можливу дату закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 у світі та в кожній із країн. Окрім усього іншого, змодельовано розвиток ситуації і в Україні.