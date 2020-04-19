"Спланована провокація": в "1+1" відповіли на скандал через "постановку" у Лаврі на Великдень

На телеканалі "1+1" назвали звинувачення журналіста Василя Апасова в підготовці одним із співробітників "плюсів" постановочного сюжету для ТСН в Києво-Печерській Лаврі, спланованою провокацією.

Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі "1+1". Там наголосили, що звинувачення телеведучого телеканалу ZIK Апасова не відповідають дійсності й носять провокаційний характер.

"Це очевидний наклеп та вже не перша спланована провокація від осіб, які працюють на певні політичні сили та зацікавлені не допустити об’єктивного висвітлення ситуації, яка на сьогодні, під час карантину, склалася у Києво-Печерській Лаврі. Єдине, що можемо підтвердити: спеціальний кореспондент ТСН Сергій Гальченко дійсно перебував у Лаврі та готував сюжет, який телеглядачі зможуть побачити вже сьогодні", – пояснили в пресслужбі.

Сергій Гальченко

Відзначимо, раніше Василь Апасов опублікував фото журналіста, який, за його словами, просив за гроші на камеру поцілувати ікону. "Переплутавши нашого стримера APnews з одним з віруючих у храмі, попросив поцілувати ікону перед камерою. Після того, як наш стример відмовився, йому запропонували зробити це за гроші", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні до Києва доставили благодатний вогонь, у зв'язку з чим розгорівся ажіотаж серед віруючих. Багато з них навіть вирушили зустрічати літак в аеропорту, куди вогонь доставили священики УПЦ МП.