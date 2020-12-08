Співвласник готелю в Одесі, де згоріли 9 людей, помер від COVID-19

У вівторок, 8 грудня, від коронавірусу (COVID-19) помер 48-річний співвласник готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадим Чорний. Під час пожежі в його закладі 17 серпня 2019 року загинуло дев’ятеро людей.

Про смерть Чорного повідомила його подруга Олена Орлова у Facebook. А депутат Одеської міськради Петро Обухов розповів "Суспільному", що бізнесмен щонайменше два тижні був у комі через ускладнення, спричинені вірусом. Він лікувався у київській лікарні "Феофанія".

Чорний – колишній депутат Одеської міської ради. З 1998-го по 2002 рік обіймав посаду міського голови Арциза Одеської області. У 1998 та 2010 роках був кандидатом на посаду мера Одеси. У 2012 році балотувався до Верховної Ради від "Блоку Наталії Вітренко".

Крім того, є інформація про те, що Чорний очолював партію "Союз анархістів України" з 2002 року і є автором книги "Ісус, який не знав Христа", у якій стверджує про фальсифікацію євангельських текстів.

Також він володів підземним торговельним центром на Грецькій площі в Одесі, був співвласником одеських готелів "Зірка" і "Токіо Стар". У ніч на 17 серпня 2019 року в "Токіо Стар" сталася пожежа, під час якої загинуло 9 людей.

Керівництво "Токіо Стар" позбавило змоги провести планову перевірку готелю в липні 2019 року. Водночас у номерах не було навіть вікон, щоб люди могли врятуватися. Вони задихнулися всередині.

Правоохоронці затримали Чорного, а суд відправив його в СІЗО без права внесення застави. Згодом бізнесмену замінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. У грудні 2019 року він подав апеляцію на продовження домашнього арешту.

4 червня 2020 року Верховний суд України через самовідвід одеських суддів передав до Миколаївського апеляційного суду справу про арешт майна готелю "Токіо Стар". 16 вересня Приморський районний суд Одеси зняв арешт із будівлі готелю.

У липні іншого співвласника "Токіо Стар" Сергія Дурача відправили в СІЗО.

Як писав OBOZREVATEL, під час пожежі в готелі "Токіо Стар" молода пара загинула, тримаючись за руки.