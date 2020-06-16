У співробітника Ради нацбезпеки України підтвердили COVID-19: він контактував із колегами
У співробітника апарату Ради національної безпеки та оборони України підтвердили COVID-19.
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Про це в коментарі виданню "Дзеркало тижня" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Підкреслюється, що відомство через випадок інфікування перейшло в онлайн-режим роботи.
Данілов не назвав конкретного імені, однак уточнив, що йдеться про працівника Ситуаційного центру РНБО, розташованого на вулиці Петра Болобачана, а не в Офісі президента на Банковій.
"Дійсно, один зі співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактні особи", – розповів він.
Згідно зі словами Данілова, з інфікованим співробітником контактували колеги.
"Ми всі, у кого був контакт із хворим колегою, здали тести й чекаємо на результат. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим", – додав секретар РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двосторонню пневмонію.
Про те, що в Зеленської діагностовано коронавірус, 12 червня повідомив Офіс президента України. Там запевнили, що перша леді почувається добре й не має жодних симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, включно з президентом Володимиром Зеленським та дітьми, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
Перша леді перед тим, як у неї діагностували коронавірус, встигла провести кілька офіційних зустрічей.
Раніше Зеленський зізнався, що хотів навмисно заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.