Співробітник аеропорту розкрив "секрет" мийки літаків

Співробітник аеропорту розкрив у мережі правду про процес зовнішньої мийки пасажирських літаків.

Відповідна дискусія розгорнулася на форумі Reddit, пише Daily Express.

"Іноді ми миємо лише хвостову частину повітряного судна, замість того, щоб обробити його повністю. Носова частина ж не брудна, навіщо її мити?" – зізнався представник невідомої авіакомпанії.

За його словами, регулярна й набагато більш ретельна чистка, як правило, проводиться всередині, у салонах лайнерів, а деякі зовнішні елементи не підлягають такому частому впливу.

Зазначається, що чистота літака зовні не впливає на ризик поширення і передання інфекцій серед пасажирів на борту.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, експерти дали просту інструкцію, як забезпечити безпеку речей у багажі після повернення з відпустки й уникнути зараження коронавірусом.