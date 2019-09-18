"Співав гімн і питав, чий Крим?" Моряк Ейдер розповів, як тролив окупантів в СІЗО РФ

Українські моряки, які перебували в російському полоні, при рідкісних зустрічах в автозаках дорогою на суди завжди співали національний гімн України.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів наймолодший звільнений моряк ВМСУ Андрій Ейдер. За його словами, всі члени екіпажу намагалися робити це якомога голосніше і не приховували своїх емоцій.

"Коли нас везли на судові засідання щодо апеляцій, тоді могли спілкуватися в автозаках. Нас намагалися посадити окремо, але ми завжди вимагали, щоб посадили разом. Співали державний гімн і українські пісні, висловлювали свою позицію, як тільки могли. Доводили, що ми – військові, а не якісь порушники. Були дуже гучними, тому що бачилися дуже рідко", – згадує Герой.

Андрій Ейдер "24 канал"

Крім того, він розповів, що українських в'язнів окупанти намагалися провокувати питаннями про Крим і Донбас, однак отримували від українців гідну відсіч.

"Були провокації щодо Криму, війни і в цілому російського втручання в Україну. Я намагався ніяк не відповідати. Бо який сенс говорити з людьми, якщо з ними неможлива конструктивна розмова? Однак були випадки, коли я одному хлопцю давав цигарки тільки за умови, якщо він визнає: Крим – це Україна. І кожен раз він це визнавав!" – розповів Ейдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Ейдер розповів, що мріє повернутися в рідну Одесу і нарешті зіграти весілля. Крім того, він зізнався, що його як і раніше тягне до моря.

Також моряк опублікував фото свого паспорта з відмітками про виліт з російського аеропорту Внуково і про прибуття в український Бориспіль, назвавши його кращим в житті.

Батько Андрія Ейдер, Дмитро, розповів, що після лікування юний моряк планує продовжити службу у ВМСУ і вивчитися на офіцера.

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