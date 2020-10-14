Список епіцентрів коронавірусу в Україні очолила Харківщина

Станом на ранок, 14 жовтня, Харківська область стала лідером за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID-19) – 637 (всього 26 262).

Також багато нових інфікованих в Києві – 422 (28 512) та Львівській області – 345 (23 474). Про це говорять дані сайту РНБО.

Додамо, що на Харківщині за минулу добу від хвороби померло 8 пацієнтів (всього 427), а одужали 57 (5279). У Києві за добу зафіксували 21 летальний випадок (518), а побороли хворобу – 268 (10 229).

На Львівщині померли 12 осіб (649), а одужали – 75 (8 989).

Відзначимо, що всього в Україні офіційно підтверджено 276 177 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 590 – виявлені за минулу добу, 13 жовтня.

Харківщина стала лідером за кількістю нових заражених COVID-19 РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені КПІ імені Ігоря Сікорського розповіли, що в Україні на початку осінньо-зимового періоду кількість нових хворих коронавірусом може досягти числа в 7800 за добу.