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10 вересня • оновлено в 22:33
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"Спілкуватися не зобов'язаний": Сенцов сказав, як ставиться до Афанасьєва, який зрадив його

21.2т Читати матеріал російською

Звільнений із російського полону український режисер Олег Сенцов розповів, як він ставиться до колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, чиї показання стали підставою для затримання Сенцова.

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Сенцов і Кольченко дають пресконференцію: онлайн-трансляція

"Колекціонування образ – це захоплення слабких. Якщо хочеш бути сильним, потрібно вміти прощати. Тому в мене немає ніяких образ, претензій і дій щодо Афанасьєва. У кожного своя доля, кожен вибирає своє, Гена зміг певною мірою реабілітуватися. Я бажаю їм обом (Олексію Чернію і Геннадію Афанасьєву) всього хорошого і ніяких у мене немає претензій", – сказав Сенцов під час своєї першої пресконференції після повернення в Україну.

Він додав, що це не означає, що він зобов'язаний спілкуватися з Афанасьєвим.

За словами Сенцова, він дізнався про арешт Афанасьєва абсолютно випадково.

"Я повідомив знайомої журналістці, що почалися арешти. Хто його затримав, було не зрозуміло", – повідомив режисер.

Він також розповів, що Афанасьєв під тиском і тортурами намагався його заманити на зустріч, проте Сенцов не прийшов.

Олег Сенцов дав інтерв'ю

Олег Сенцов дав інтерв'ю

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Афанасьєв підтримував контакт із українцями Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком, яких засудили в Росії за сфабрикованими кримінальними справами, за допомогою листів.

Пізніше з'явилося відео, де Афанасьєв дає свідчення проти Сенцова.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Узнику Кремлы ахахахахахахаха
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,скот.обаза майданутая хоть знает,что эти два его подельника все честно рассказали российским следственным органам...и поэтому этот,типа,режиссер пошел по этапу...
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