Спікера "Правого сектора" екстрено відвезли в лікарню у важкому стані

У спікера "Правого сектора" Артема Скоропадського, який брав активну участь в російсько-українській війні, виявили серйозні проблеми зі здоров'ям. Його госпіталізували в критичному стані.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebok активіст Юрій Ноєвий. Він закликав проявити солідарність з активістом і допомогти йому.

"На жаль, хвороба Артема не підпадає під перелік оплачуваних державою. При цьому існує можливість поправити його здоров'я, ситуація не є безнадійною. Артем проходить активну терапію, на яку потрібні додаткові гроші, зараз потрібна сума 35 тисяч гривень", – написав він.

Артем Скоропадський

Активіст нагадав, що Скоропадський – ідейна людина, яка брала участь у багатьох відповідальних подіях. Він додав, що спікера "ПС" розшукує ФСБ як громадянина РФ, який підтримав Україну у війні з Москвою.

Сам Скоропадський на своїй сторінці в Facebook написав, що живий і лікується. А також виклав фото.

"Дякую всім, хто допомагає. Я живий і лікуюся. Ваша допомога дуже важлива для мене зараз", – написав він.

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