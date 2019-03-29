"Спихаєте країну до світової д*пи!" Забужко жорстко пройшлася по українських виборцях

У момент, коли українці отримали історичний шанс повністю змінити долю держави, вони ризикують бездумно перекреслити всі результати боротьби за незалежність на виборах.

Про це заявила українська письменниця Оксана Забужко у статті для DW. У зв'язку з цим вона закликала співгромадян згадати про те, що країні довелося пережити за останні кілька десятиліть.

"Чи ви взагалі свідомі, що живете в постколоніальній країні, яка ще всього 80 років тому була завалена голодними трупами на вулицях, а зараз веде війну за незалежність, маючи ворога не на кордоні (досі, до речі, не делімітованому!), а у себе в хаті, на лаві й під піччю? І не сказати ж, тьху-тьху-нівроку, що безуспішно веде!" — емоційно написала вона.

Оксана Забужко Facebook Оксани Забужко

Крім того, Забужко дорікнула українцям тим, що вони практично добровільно відмовляються від свободи, отриманої власною кров'ю.

"То якого, вибачте, хріна ви готові тепер, коли історичні шанси на нашому боці і у нас в руках кров'ю завойований обсяг свободи, уже достатній, аби самим будувати свою країну, — одним капризним рухом невдоволеного маляти на виборчій дільниці зіпхнути її, бідну, тому до тієї страшної, хтонічної вселенської дупи, з якої вона з такими труднощами намагається видряпатися?" — запитала вона у безвідповідальних виборців, які легковажно підходять до майбутнього голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко поділилася моторошними відео з людьми, які беруть штурмом КПП "Станиця Луганська" в "ЛНР". Вона попередила, що така ж доля може чекати всіх інших українців, якщо вони безвідповідально поставляться до виборів президента.

Також письменниця наголосила, що українці ризикують програти головну битву, адже майбутні президентські вибори є саме такою.

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