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8 грудня • оновлено в 09:53
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"Спи спокійно, синочок": впізнали ще одного студента, який загинув під час пожежі в Одесі. фото

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У мережі з'явилася інформація про впізнання загиблого при пожежі в Одесі студента Кирила Трофимчука. Офіційно це поки не підтвердили.

Про це в Facebook повідомляє "підслухати Одеса".

У коментарях до запису на фейсбук Ігор Трофимчук зазначає, що ще не провели експертизу, хоча це, за його словами, скоріше, формальність.

Якщо інформація підтвердиться, це буде вже друга трагедія в родині. Півтора року тому через хворобу не стало старшого сина - Іллі, йому було, як і Кирилу, 16 років.

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Автор
Алекс Шухарт
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