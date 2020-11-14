Спецслужби Ізраїлю ліквідували одного з найвпливовіших лідерів "Аль-Каїди"

Ізраїльські спецслужби вбили другого найбільшого лідера терористичного угрупування "Аль-Каїда" Абу Мухаммад аль-Масрі.

Його справжнє ім'я Абдулла Ахмед Абдулла, повідомила The New York Times з посиланням на представників розвідки. У США він був одним з найбільш розшукуваних злочинців, за його голову ФБР обіцяло $10 млн доларів.

Терорист був убитий на вулицях Тегерана ще три місяці тому, 7 серпня, в річницю нападу на американські посольства.

Разом з ним загинула його дочка Міріам, вдова сина Усами бен Ладена Хамзи бен Ладена. За інформацією ЗМІ, напад було скоєно ізраїльськими бойовиками за вказівкою США.

Чому ліквідація терориста зберігалася в секреті, досі невідомо. Про це не заявила навіть "Аль-Каїда", від іранських офіційних осіб також не було ніякої інформації.

Жодна країна публічно не взяла на себе відповідальність за вбивство терориста.

Аль-Масрі було близько 58 років, він був одним із засновників "Аль-Каїди" та вважався другим лідером після нинішнього ватажка Аймана аль-Завахрі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що американська армія завдала авіаудару в сирійській провінції Ідліб, в результаті чого загинули кілька ватажків "Аль-Каїди". Про це 22 жовтня заявила прессекретар Центрального командування збройних сил США, відповідального за проведення операцій в Сирії, Бет Ріордан.