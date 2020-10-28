Спецпризначенці ЗСУ провели видовищні навчання поблизу Криму. Фото та відео

У Херсонській області відбулися планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. В них взяли участь захисники зі складу угрупування військ, що несе бойову службу на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що необхідність цих тренувань продиктована наявністю на території, суміжної з півостровом, стратегічно важливих об'єктів з високим ступенем загрози терористичних посягань (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

ССО ЗСУ тренувалися ловити ворожі ДРГ . Пресслужба Командування ОС ЗСУ

"Загальна тематика навчань – відпрацювання комплексу превентивних заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня захисту таких об'єктів від можливих терористичних загроз. Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, місцевими органами державної влади й місцевого самоврядування", – розповів командувач ОС ЗСУ.

Тренування спецпризначенців ЗСУ відбувалося в наближених до бойових умовах. Пресслужба Командування ОС ЗСУ

За словами Наєва, під час навчань головним завданням для військових було відпрацювання механізмів виявлення й знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. Практична складова відпрацьовувалася щоденно як вдень, так і вночі.

"Підвищення рівня навченості особового складу протидиверсійних підрозділів є запорукою успішної протидії терористичним загрозам з боку противника в смузі відповідальності угрупування військ на півдні України та забезпечення безпеки наших громадян", – зазначив генерал-лейтенант.

Із воїнами ЗСУ взаємодіяли представники інших силових структур. Пресслужба Командування ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підрозділи ЗСУ, які несуть службу поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, провели масштабне тренування зі знищення ворожих безпілотників.