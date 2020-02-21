Ситуацию в Новых Санжарах осталась не только внутри украинской проблемой, но и стала достоянием международной прессы. Одно дело, когда ситуацию носят в зубах пророссийские и российские СМИ, добавляя в неё больше мрачных красок из своих пропагандистских закромов, а совсем другое, когда на неё обращают внимание The Washington Post, "Голос Америки", NBC News, Reuters, CNN, Fox News…

Но, если честно, с учетом вопиющего подтекста происходящего и стараний наших гибридных соседей на медийной ниве, этого следовало ожидать. Следовало ожидать, поскольку определенные намеки на готовящийся информационный коллапс были продемонстрированы нашими гибридными соседями и их агентами влияния в самой Украине, ещё накануне эвакуации.

Игорь Гавриленко на своей странице в facebook отметил, что инициатором паники в Новых Санжарах был Сергей Чередниченко, распространивший эту информацию через сайт RegionNews, за сутки до того, как о прибытии эвакуированных из Ухани узнал сам председатель Полтавской ОГА, Олег Синегубов.

То есть, Сергей Чредниченко, владел информацией раньше руководителя области? Надо же какой проворный и осведомленный молодой человек!

Но, дальше, как говорится, больше!

Если копнуть прошлое Сергея Чреднчиенко, фамилия которого среднестатистическому украинцу мало знакома, то выясняется, что этот персонаж был представлен недавно лично Ильей Кивой, как глава организации СПУ в Полтаве. Когда же Чредниченко танцевал от ОО “Возрождение Полтавы”, то в ходе обыска у одного из его сотрудников СБУ обнаружила пачку газет “Новороссия”.

Собственно, вот такой вот интересный первоисточник паники, представляющий интересы “СПУ” и поддерживающий “ОПЗЖ”, сотрудники которого распространяли печатную макулатуру “Новороссия”.

Фактически, мы стали свидетелями полномасштабной спецоперации организованной российской стороной с задействованием "пятой колоны" и агентуры влияния в Украине. Действия эти были синхронизированы с ИПСО ФСБ и ГРУ, поскольку распространение в киберпространстве сюжетов, фото, видео и комментирования в социальных сетях было колоссальным, посредством использования не только заготовленных троллей и популярных пабликов, но и армии ботов.

Одной из целей этой операции было перебить информационно-неприятную для Кремля повестку 20 февраля (годовщина Майдана, начало оккупации Крыма, ГА ООН), а также сформировать негативную картинку об "украинцах" - как варварах на международной арене в сравнении с той же Россией (где вчера рассказывали целый день как они успешно завершили эвакуацию и карантин). Так же была проведена дополнительная дискредитация власти и осуществлена проба пера по дальнейшему расшатыванию с применением силового фактора социально-политической и общественной обстановки.

В завершении хотелось бы обратиться к заголовку данного материала. Я не зря упомянул протесты во Франции “Жёлтых жилетов”. Ведь они начались с мирных протестов фермеров и коммунальных служб против повышения цен на топливо. Но очень быстро превратились в погромы и разбои с антиправительственными лозунгами, благодаря внедрению в протестное движение радикальных групп от политической силы “Народное объединение” Марин Ле Пен – кормящейся с рук Кремля.

Схема очень схожая. Масштабное медийное освещение событий российскими СМИ, имело место, что Париже, что в Новых Санжарах. Масштабное распространение нужных нарративов в киберпространстве путем задействования армии ботов. И, конечно же, внутренний элемент – “пятая колонна”.

Ведь в то время как вся Украина осуждала жителей Новых Санжар, кучка действующих лиц, не составляющая даже и десятой части от всего населения населенного пункта, настойчиво продолжала свои позорные действия, а под конец имели место инциденты с закидыванием камнями автобусов.

Лично я очень сильно сомневаюсь в том, что среднестатистическая домохозяйка, даже с промытыми мозгами, начнёт бросаться камнями в автобус с людьми, а вот кто это сделал – он прекрасно знал, что от него требуется. И не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем и о существенной финансовой мотивации особо ретивых протестантов с Новых Санжар. Но, все это будет после и, увы, с меньшим информационными резонансом. Шок-контент всегда более привлекательный для масс, нежели правда.

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