Спецодяг, берці і кобура: у ЗСУ показали новітнє обладнання для військових

У Командуванні Сил логістики Збройних сил України, де напередодні створили нові командування, презентували зразки нових речей та засобів індивідуального захисту для силових відомств та оновлених продпайків.

Як повідомляє АрміяInform, їх комплектування відтепер здійснюватиметься за 14 раціонами. Новинки українські військовослужбовці отримають вже цього року.

Зокрема, було вперше розроблено на забезпечення вогнезахисний комбінезон для екіпажів бойових машин – аналог тих, що застосовують в арміях країн-членів НАТО. Він виконує вогнезахисну функцію, адже виготовлений з негорючої тканини. Такий же літній костюм уже застосовують у танкових підрозділах ЗСУ.

armyinform.com.ua

Бойова піхота і підрозділи ДШВ також отримають зимові й літні комплекти захисних костюмів. У такому спецодязі передбачено надійні теплозбереження та водонепроникність. Якщо ще зовсім недавно існував лише маскувальний костюм білого кольору (зимовий), то тепер з’явився і літній маскувальний варіант.

armyinform.com.ua

armyinform.com.ua

Крім того, уже затверджено одяг для штатних пожежно-рятувальних підрозділів МОУ ЗС. Своїми захисними властивостями виріб відповідає аналогам, які застосовують у європейських країнах.

Також серед інноваційних спецкостюмів є і робочий, виконаний зі світлоповертаючої та антистатичної тканини яскравого кольору. До того ж, уже готова адміністративна сумка, яку анонсували влітку.

armyinform.com.ua

Насамперед цей предмет надійде на постачання до військових вишів, навчальних центрів і органів військового управління. А ще у військових з’явиться свій несесер для збереження предметів особистої гігієни у стилі military.

Крім того, усучаснено до стану універсальності нову кобуру. Вона зручна своїм кріплення для зброї і платформою. Завдяки системі Molle її можна використовувати і як підсумок. Кобура розроблена з урахуванням особливостей людини, тобто користування буде зручним як лівою рукою, так і правою.

armyinform.com.ua

Із 1 квітня поточного року планується проведення військових (дослідних) випробувань нових літніх черевиків, виготовлених відповідно до вимог Міноборони. Нині три підприємства попередньо виявили бажання надати на безоплатній основі дослідні партії по 30 пар. Також плануються випробування: костюмів літніх польових з тканини нового типу, яка за своїми властивостями має кращу повітропроникність; а також сорочок-поло і футболки з трикотажної синтетичної тканини типу сoolpas.

armyinform.com.ua

"Разом із Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ за чотири роки розроблено і впроваджено близько 250 нових речових зразків, які постійно вдосконалюють. Ми доповнюємо один одного. Наше командування висуває вимоги, а фахівці ГУРС МЗ ЗС України якісно демонструють це на практиці", – зазначив начальник центрального управління речового забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Кузнєцов.

armyinform.com.ua

armyinform.com.ua

armyinform.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході першого етапу реформування Збройних сил України були створені нові командування та призначені їх командувачі.

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