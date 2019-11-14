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14 листопада • оновлено в 12:36
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"Люди з автоматами, дрони, БТР напоготові!" Жителі Криму підняли паніку в мережі

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В окупованому Севастополі місцеві жителі стали свідками дивного переміщення озброєних людей і військової техніки. Через відсутність будь-якої інформації про те, що відбувається, містяни запанікували.

Зокрема, незрозуміла сцена була помічена 13 листопада в районі ринку Солов'ї та міськгазу. Про це у Facebook-спільноті "СевАгрегатор – Севастополь" повідомив користувач Віталій Білоокий.

"Що відбувається? Люди в масках із автоматами, літають дрони, БТР стоїть напоготові, купа поліції", – написав він.

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Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Підписники теж занепокоїлися, питаючи, що трапилося. Водночас деякі лише посміялися і припустили, що це всього лише кінозйомки.

"Можливо, контакт із інопланетним розумом", "Завтра в мордокнизі прочитаємо", "Може, кіно?", "Так! Кажуть, кіно знімають!", "Я вже зраділа, подумавши, що нам наш міськгаз повертають", "Жінка пише, що це нормально. Їй-то натяк, що кіно знімають, а що у них там коїться, того ж не бачать", – прокоментували люди.

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Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Однак через декілька годин автор допису додав, що на кіно те, що відбувається, не було схоже.

"З 5 км на величезній швидкості, з мигалками і матами проїхали БТР і купа автомобілів в антенах. Через 2 години на Соловйова вони запускали дронів і поряд стояли люди з автоматами. Були і ВАІ, і правоохоронці, й обличчя були дуже напружені. Це не кіно..." – запевнив Віталій Білоокий.

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Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Пізніше й інші севастопольці підтвердили, що бачили те, що відбувається. Деяким через це довелося простояти у заторах. Інші ж із долею іронії підкреслили, мовляв, якщо нічого страшного не трапилося, інформація не варта такого обговорення.

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Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

"З 18:00 до 19:00 була у великому заторі на перехресті Руднєва – Толстого. Рух транспорту був паралізований", "Зважаючи на кількість коментарів і лайків, це найцікавіша подія у світі", – додали користувачі.

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Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Незабаром на здивовану реакцію севастопольців відреагувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%. Вона написала саркастичний вірш від "імені" російської ФСБ.

"Что происходит на свете? – А просто орда – Просто орда, полагаете вы? – Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю у ваши уснувшие ранней порою дома! (ФСБ). Севастополь дивується..." – зазначила вона.

"Платіжки принесли", "Як це що? Спецназ НАТО вторгся на священну землю, а ви думали що, Лоліта приїхала?" – підтримали її підписники.

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Скриншот

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали, як у анексованому Криму під час посадки на катер за маршрутом Північна – Південна сторона пасажирів на виході до причалу підганяли, притиснувши залізними воротами. Інцидент трапився 9 листопада у Севастополі.

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим воєнна техніка
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Соооси росксюшка сооси
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Рокси насасывает не переставая
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Смешно,какие беспокойные рагули "сетевые""до всего дело есть, а то ,что Севастополь военно-морская база Черноморского флота РФ вам в тыковки не приходит?Учения силовых структур проходят в каждой уважающей себя стране,не так конечно как в свынарне, где в масках в основном бегают ""волонтеры""и пацреоты,заводики отжимают,редакции оппозиции громят.
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