Спеціально до Великодня "Біосфера" випустила другий ролик в рамках проекту "Окремо ми разом"

Корпорація "Біосфера" випустила другий ролик у рамках багатосерійного проекту "Окремо ми разом", завдання якого – показати, як люди об'єднуються в непростий карантиннийчас і діляться турботою навіть на відстані.

"Ролик був створений всього за тиждень. Нам потрібно було встигнути випустити його до Великодня – саме навколо свята вибудовується весь сюжет. Головні героїні ролика – мама-медик і її дочка. У переддень свята дівчинці потрібно вперше в житті спекти паску самостійно. Мама не може бути вдома – вона, як і тисячі лікарів по всій країні, змушена працювати. Ми всі розуміємо, в якій складній ситуації зараз опинилися лікарі по всьому світу, і як непросто їх сім'ям. Цей ролик – наш спосіб ще раз нагадати про справжніх героїв, які не можуть просто залишатися вдома", – розповідає Сергій Поліський, керівник бізнес-напряму Household в "Біосфері".

"Поки мама нашої героїні рятує життя, ризикуючи власним здоров'ям, на допомогу дівчинці приходять сусіди. В цьому головна ідея проекту "Окремо ми разом": навіть перебуваючи порізно в ізоляції, важливо об'єднуватися і підтримувати одне одного, ділитися теплом і турботою ", - розкриває подробиці сюжету він.

Незабаром корпорація планує презентувати ще 2 епізоди життєвих "карантинних" історій. Нагадаємо, що перший ролик кампанії "Окремо ми разом" був створений переважно дистанційно. Через карантин у знімальної групи не було можливості бути присутніми на всіх локаціях, тому практично всі кадри були зняті самими акторами, які виконували ще й роль операторів, отримуючи все інструкції дистанційно.

Режисерами обох роликів стали брати Олександр і Володимир Веселови, виробництвом займалася UTC FILM production. Пісню до проекту написав і виконав Сергій Бабкін.

Нагадаємо, корпорація "Біосфера" – лідер з виробництва та дистрибуції товарів для дому та особистої гігієни в Східній Європі і Центральній Азії. Сьогодні продукція компанії представлена на 20 ринках, а в продуктовому портфелі корпорації більше 2 000 найменувань товарів під торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, Eventa, Superfresh, PRO service і ін.